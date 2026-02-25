Vitória chega às semifinais do Baianão como o único time descansado

Jair Ventura, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Enquanto a fase decisiva do Campeonato Baiano se aproxima, o cenário das semifinais em jogos únicos revela um desequilíbrio físico notável entre os quatro vivos na disputa - e ela beneficia em muito o Vitória.

O Leão da Barra entra no final de semana com uma vantagem estratégica clara, sendo o único semifinalista que não terá entrado em campo no meio desta semana, desfrutando de um período integral de preparação e recuperação.

"Buraco" benéfico no calendário

O Rubro-Negro deveria enfrentar o Botafogo pelo Brasileirão no meio da semana, de acordo com o calendário geral. No entanto, o compromisso foi adiado pela CBF devido ao conflito de datas com a fase preliminar da Libertadores, onde o clube carioca decide sua permanência contra o Nacional Potosí.

Esse adiamento criou um hiato na tabela que, embora gere um acúmulo de jogos futuro, no curto prazo garante a Jair Ventura do Vitória um tempo precioso de treinamentos visando o duelo decisivo contra o Jacuipense rumo à final.

Quarta-feira de fogo para os rivais

Diferente do Rubro-Negro, os outros três semifinalistas enfrentam uma maratona de jogos decisivos antes de pensarem no estadual.

O Bahia joga sua tão sonhada permanência na Libertadores nesta quarta-feira, às 19h, contra o O'Higgins.

Após poupar titulares no último jogo do Baianão, Rogério Ceni deve ir com força máxima para reverter a desvantagem do jogo de ida, cansando suas principais peças para o final de semana.

Do outro lado da semi, a Juazeirense, ou Cancão de Fogo, entra em campo pela Copa do Brasil nesta quarta, às 15h30, contra o Capital-DF, valendo também a classificação no campeonato. Vale ressaltar que esses dois têm um dia a menos de descanso, já que jogam no sábado, enquanto Vitória e Jacuipense jogam no domingo.

Por último, o adversário do Vitória na semifinal, a Jacuipense, também tem compromisso pela Copa do Brasil, enfrentando o Ceilândia, no Distrito Federal, às 19h45 desta quarta.

Semi descansada

Com o descanso acumulado, o Vitória receberá o Jacuipense no Barradão, no domingo, às 17h. Já o Bahia, desgastado pelo duelo internacional, enfrentará a Juazeirense na Arena Fonte Nova, no sábado, às 17h.