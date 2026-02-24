Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DE SAÍDA!

Vitória anuncia rescisão com atacante e empresta joia da base

Clube mantém uma porcentagem dos direitos econômicos do atleta

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

24/02/2026 - 20:19 h | Atualizada em 24/02/2026 - 20:31

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Felipe Cardoso em campo pelo Vitória
Felipe Cardoso em campo pelo Vitória -

O Vitória anunciou, na noite desta terça-feira, 24, a rescisão contratual com o atacante Felipe Cardoso. O jovem de 22 anos fez apenas seis partidas pelo Rubro-Negro, com nenhum gol marcado.

"O vínculo foi rescindido de maneira amigável e o clube permanece com uma porcentagem de seus direitos econômicos", diz trecho do comunicado oficial do Rubro-Negro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Destaque do Atlético de Alagoinhas no Campeonato Baiano 2025, quando marcou quatro gols e duas assistências em dez jogos, o jogador sequer chegou a entra em campo sob o comando de Jair Ventura, técnico do Leão desde setembro do ano passado.

Leia Também:

Vitória encaminha empréstimo de promessa da base para time da Série C
Vitória terá retorno de titulares importantes para semifinal do Baianão
CBF amplia prazo para contratações e clubes podem se reforçar após os estaduais

Um dos sobreviventes do acidente no Ninho do Urubu, como é conhecido o Centro de Treinamentos do Flamengo, Felipe Cardoso também defendeu o RB Bragantino, Ibragina, Santa Cruz e o Metropolitano.

Além da saída de Felipe Cardoso, o Vitória também comunicou o empréstimo do meio campista Dudu Miraíma, promessa da base rubro-negra, ao São Bernardo, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, até o fim de 2026. Antes, o Leão renovou o contrato do atleta até dezembro de 2027.

Dudu Maraíma em campo pelo Vitória
Dudu Maraíma em campo pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Confira os comunicados completos do Vitória:

"O Esporte Clube Vitória anuncia a rescisão contratual com o atacante Felipe Cardoso. O vínculo foi rescindido de maneira amigável e o clube permanece com uma porcentagem de seus direitos econômicos.

Agradecemos ao atleta por todo profissionalismo durante sua passagem e desejamos muito sucesso nos próximos desafios".

"O Esporte Clube Vitória comunica o empréstimo até o fim de 2026 do meio campista Dudu Miraíma para o São Bernardo Futebol Clube. Antes disso, o clube renovou o contrato do atleta até o fim da temporada 2027.

Agradecemos ao atleta por todo profissionalismo durante sua passagem e desejamos muito sucesso nos próximos desafios".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Dudu Maraíma ecvitória Felipe Cardoso

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Felipe Cardoso em campo pelo Vitória
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Felipe Cardoso em campo pelo Vitória
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Felipe Cardoso em campo pelo Vitória
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Felipe Cardoso em campo pelo Vitória
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

x