CAMPEONATO BAIANO

Vitória terá retorno de titulares importantes para semifinal do Baianão

O duelo entre Vitória e Jacuipense acontece no próximo domingo

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

24/02/2026 - 13:56 h

Renato Kayzer comemorando gol
Renato Kayzer comemorando gol -

O Vitória deve contar com os retornos do zagueiro Edu e do atacante Renato Kayzer, para disputar as semifinais do Campeonato Baiano, contra a Jacuipense. Os jogadores desfalcaram o Leão diante do Galícia, pela nona e última rodada da fase de grupos do estadual. Os dois são titulares importantes da equipe.

O centroavante Renato Kayzer ficou de fora da última partida por conta dos índices elevados de creatina quinase (CK), indicador ligado ao desgaste físico que aumenta a probabilidade de lesão que o atleta pode sofrer durante a partida.

Já o zagueiro Edu sofreu uma lesão muscular na partida contra a equipe da Juazeirense e disputou apenas uma partida com o elenco no ano de 2025. O jogador já se recuperou do problema físico, mas ficou de fora contra o Galícia por conta de sintomas gripais.

Com a possível liberação da dupla para o duelo contra a Jacuipense, Jair Ventura terá mais opções para implantar na equipe durante o confronto.

Departamento Médico

Antes do confronto contra a equipe do Galícia, o Vitória divulgou a lista com atualizações do Departamento Médico; confira

  • Luan Cândido: Desconforto no joelho direito. Segue em tratamento.
  • Dudu: Dores na coluna após sofrer trauma no joelho durante o treinamento. Segue em tratamento.
  • Nathan Mendes: Desconforto na posterior direita. Segue em tratamento.

Tags:

campeonato baiano ec vitória jacuipense Jair Ventura Renato Kayzer

x