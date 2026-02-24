CAMPEONATO BAIANO
Vitória terá retorno de titulares importantes para semifinal do Baianão
O duelo entre Vitória e Jacuipense acontece no próximo domingo
Por Valdomiro Neto
O Vitória deve contar com os retornos do zagueiro Edu e do atacante Renato Kayzer, para disputar as semifinais do Campeonato Baiano, contra a Jacuipense. Os jogadores desfalcaram o Leão diante do Galícia, pela nona e última rodada da fase de grupos do estadual. Os dois são titulares importantes da equipe.
O centroavante Renato Kayzer ficou de fora da última partida por conta dos índices elevados de creatina quinase (CK), indicador ligado ao desgaste físico que aumenta a probabilidade de lesão que o atleta pode sofrer durante a partida.
Já o zagueiro Edu sofreu uma lesão muscular na partida contra a equipe da Juazeirense e disputou apenas uma partida com o elenco no ano de 2025. O jogador já se recuperou do problema físico, mas ficou de fora contra o Galícia por conta de sintomas gripais.
Com a possível liberação da dupla para o duelo contra a Jacuipense, Jair Ventura terá mais opções para implantar na equipe durante o confronto.
Departamento Médico
Antes do confronto contra a equipe do Galícia, o Vitória divulgou a lista com atualizações do Departamento Médico; confira
- Luan Cândido: Desconforto no joelho direito. Segue em tratamento.
- Dudu: Dores na coluna após sofrer trauma no joelho durante o treinamento. Segue em tratamento.
- Nathan Mendes: Desconforto na posterior direita. Segue em tratamento.
