Ex-goleiro do Santos é preso por acusações de tráfico internacional

O ex-goleiro Víctor Hugo Centurión Miranda foi detido na última sexta-feira, 20, acusado de envolvimento com tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Conhecido pelas passagens na Seleção Paraguaia e no Olimpia durante a campanha da Libertadores de 2013, o ex-atleta está preso e segue sendo investigado.

Víctor foi pego pela segunda etapa da Operação Nexus II, conduzida pela Polícia Nacional do Paraguai. De acordo com as investigações, ele seria um dos integrantes de uma organização ligada ao uruguaio Sebastián Marset, apontado como narcotraficante foragido e também ex-jogador de futebol.

Segundo o jornal paraguaio Última Hora, o ex-atleta teria papel logístico no esquema criminoso. Entre as funções atribuídas a ele estariam a articulação de transporte, obtenção de aeronaves, aquisição de combustível de aviação e manutenção dos equipamentos utilizados pela organização.

Ainda conforme o documento de acusação, sua notoriedade no meio esportivo teria sido utilizada para facilitar negociações relacionadas à venda das substâncias ilícitas.

Outros nomes do futebol envolvidos

A operação também levou à prisão do ex-jogador de futsal Luis Molinas, conhecido como "Chon", com passagem pelo Cerro Porteño. Já Dionisio Manuel Cáceres, ex-gerente esportivo do Rubio Ñu, está sendo investigado, mas ainda responde em liberdade.

Em maio de 2025, o ex-zagueiro Julio César Manzur, que atuou no Santos e foi medalhista olímpico com o Paraguai em Atenas 2004, também foi preso por suspeita de participação no mesmo esquema.

Manzur, inclusive, foi companheiro de Centurión no Olimpia na campanha da Libertadores. No caso dele, a ação policial ocorreu em Luque, no bairro de Ykua Duré, e resultou em outras duas detenções.

Entre os investigados está ainda o técnico Diego Benítez, considerado foragido pelas autoridades paraguaias. Ele é apontado como alguém que teria mantido vínculos com o deputado Eulalio "Lalo" Gomes e seu filho, Alexander Rodrigues Gomes, citados em investigações relacionadas à apreensão de 16 toneladas de cocaína em portos europeus.

A Operação Nexus II segue em andamento e as autoridades paraguaias não descartam novas prisões nas próximas fases da investigação.