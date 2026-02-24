Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL EM MILÃO-CORTINA

Brasil terá maior delegação da história em Jogos Paralímpicos de Inverno

Delegação recorde reforça crescimento do Brasil no esporte paralímpico

Redação

Por Redação

24/02/2026 - 10:55 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Brasil bate recorde e terá maior delegação no Paralímpico de Inverno
Brasil bate recorde e terá maior delegação no Paralímpico de Inverno -

O Brasil chega embalado para os Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina, que acontecem de 6 a 15 de março, na Itália. Mesmo antes da cerimônia de abertura, marcada para o dia 6, o país já comemora um feito histórico: a delegação terá oito atletas, superando o recorde de participação registrado em Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim, quando seis competidores representaram o Brasil.

O crescimento da equipe também reflete o fortalecimento das políticas de incentivo ao esporte de alto rendimento. Todos os atletas convocados são beneficiários do programa Bolsa Atleta. No cenário geral dos esportistas brasileiros que estarão na Itália, somando as delegações Olímpica (14 atletas) e Paralímpica (8), 17 dos 22 competidores já contaram ou contam com o apoio do programa.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"O recorde de atletas em Milão-Cortina é o resultado direto de um ciclo de investimentos contínuos. Na Brada, vemos as como leis de incentivo e o Bolsa Atleta são vitais para remover barreiras e democratizar o acesso ao esporte, permitindo que talentos nacionais alcancem o alto rendimento e transformem a sociedade através de seus exemplos", afirma Vanessa Pires, especialista em Leis de Incentivo Fiscal e CEO da Brada.

Leia Também:

Metrô terá operação especial para jogo do Bahia na Libertadores
Bahia x O’Higgins: duelo decisivo já tem 43 mil ingressos garantidos
Jogador faz pedido de casamento no campo e anuncia término em 3 dias
Baixa de última hora, titular e joia fora: veja os desfalques do Bahia

Em termos esportivos, o Brasil disputará duas das seis modalidades do programa: esqui cross-country e snowboard. A expectativa é de um desempenho competitivo, com chances reais de medalha inédita.

No esqui cross-country paralímpico, quatro brasileiros aparecem entre os 30 melhores do ranking mundial. O principal nome é Cristian Ribera, atual líder do ranking global e responsável pelo melhor resultado do país na história da competição, com o sexto lugar em Jogos Paralímpicos de Inverno de PyeongChang. Ao seu lado, a experiente Aline Rocha, sexta colocada no ranking geral e primeira brasileira a disputar uma Paralimpíada de Inverno, reforça o potencial da equipe.

A delegação também aposta na força da nova geração. O jovem Wellington Silva chega após um ciclo expressivo, com quatro medalhas de ouro na Copa Continental disputada na Argentina em 2026 e uma prata conquistada na etapa da Copa do Mundo na Noruega, em 2023. As estreantes Vitória Machado e Elena Sena completam o grupo brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Esportes de Inverno Jogos Paralímpicos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Brasil bate recorde e terá maior delegação no Paralímpico de Inverno
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Brasil bate recorde e terá maior delegação no Paralímpico de Inverno
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Brasil bate recorde e terá maior delegação no Paralímpico de Inverno
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Brasil bate recorde e terá maior delegação no Paralímpico de Inverno
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

x