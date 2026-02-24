BRASIL EM MILÃO-CORTINA
Brasil terá maior delegação da história em Jogos Paralímpicos de Inverno
Delegação recorde reforça crescimento do Brasil no esporte paralímpico
Por Redação
O Brasil chega embalado para os Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina, que acontecem de 6 a 15 de março, na Itália. Mesmo antes da cerimônia de abertura, marcada para o dia 6, o país já comemora um feito histórico: a delegação terá oito atletas, superando o recorde de participação registrado em Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim, quando seis competidores representaram o Brasil.
O crescimento da equipe também reflete o fortalecimento das políticas de incentivo ao esporte de alto rendimento. Todos os atletas convocados são beneficiários do programa Bolsa Atleta. No cenário geral dos esportistas brasileiros que estarão na Itália, somando as delegações Olímpica (14 atletas) e Paralímpica (8), 17 dos 22 competidores já contaram ou contam com o apoio do programa.
"O recorde de atletas em Milão-Cortina é o resultado direto de um ciclo de investimentos contínuos. Na Brada, vemos as como leis de incentivo e o Bolsa Atleta são vitais para remover barreiras e democratizar o acesso ao esporte, permitindo que talentos nacionais alcancem o alto rendimento e transformem a sociedade através de seus exemplos", afirma Vanessa Pires, especialista em Leis de Incentivo Fiscal e CEO da Brada.
Em termos esportivos, o Brasil disputará duas das seis modalidades do programa: esqui cross-country e snowboard. A expectativa é de um desempenho competitivo, com chances reais de medalha inédita.
No esqui cross-country paralímpico, quatro brasileiros aparecem entre os 30 melhores do ranking mundial. O principal nome é Cristian Ribera, atual líder do ranking global e responsável pelo melhor resultado do país na história da competição, com o sexto lugar em Jogos Paralímpicos de Inverno de PyeongChang. Ao seu lado, a experiente Aline Rocha, sexta colocada no ranking geral e primeira brasileira a disputar uma Paralimpíada de Inverno, reforça o potencial da equipe.
A delegação também aposta na força da nova geração. O jovem Wellington Silva chega após um ciclo expressivo, com quatro medalhas de ouro na Copa Continental disputada na Argentina em 2026 e uma prata conquistada na etapa da Copa do Mundo na Noruega, em 2023. As estreantes Vitória Machado e Elena Sena completam o grupo brasileiro.
