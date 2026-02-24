Jogador faz pedido de casamento no campo e anuncia término em 3 dias

Pedido de casamento de Derrickson Quirós - Foto: Reprodução I X

No dia 15 de fevereiro, depois de vencer o Deportivo Marquense por 4 a 2 na Liga Nacional da Guatemala, o volante costa-riquenho Derrickson Quirós, do Club Xelajú, emocionou todos no Estadio Mario Camposeco ao pedir a então namorada em casamento no gramado.

No entanto, a alegria durou pouco - três dias depois, o atleta anunciou o término, sem detalhar os motivos que levaram o casal a terminar o relacionamento tão próximo ao dia do noivado.

O mais próximo que há de uma justificativa, no entanto, é a ideia de focar mais na carreira e no futebol sem distrações, sendo uma delas a ex-noiva.

"Sim, é verdade que meu relacionamento (noivado) terminou. Foi uma situação pessoal difícil, como qualquer término, mas prefiro lidar com isso com respeito e maturidade. Não vou falar mal de ninguém nem entrar em detalhes, porque foi uma relação que, no seu momento, foi importante para mim", disse.

"Agora estou focado na minha carreira, na minha equipe e em continuar a crescer como pessoa. Agradeço o apoio das pessoas e espero que possam respeitar este momento. Obrigado", escreveu.

A ex-noiva também se pronunciou nas redes, mas de forma indireta. Em uma publicação que gerou diferentes interpretações, afirmou: "No final de contas, nunca existirá uma resposta melhor do que a que o silêncio oferece".

