PROCESSO NA FRANÇA

Astro do PSG vai a julgamento na França por acusação de estupro

Decisão judicial transforma investigação em ação penal contra o atleta

Redação

Por Redação

24/02/2026 - 9:48 h

O lateral Achraf Hakimi, jogador do Paris Saint-Germain e da seleção marroquina, irá a julgamento após ser acusado de estupro. A investigação do Ministério Público de Nanterre, na França, teve início em fevereiro de 2023, quando uma mulher de 24 anos alegou ter sido violentada na casa do atleta, em um subúrbio de Paris. O jogador nega o crime e afirma que o julgamento é “injusto”.

A informação foi confirmada à agência de notícias AFP pela advogada de Hakimi, Fanny Colin. O caso começou em fevereiro de 2023, quando a jovem compareceu a uma delegacia em Val-de-Marne, região a sudeste de Paris, e relatou ter sido estuprada, sem registrar queixa formal. Hakimi foi indiciado em março daquele ano, mas apenas agora um juiz acolheu a denúncia e deu início à ação penal.

As autoridades acionaram rapidamente a promotoria de Nanterre, que assumiu o caso em razão da gravidade e da “notoriedade do acusado”. O lateral se pronunciou nesta terça-feira por meio das redes sociais.

“Hoje em dia, uma acusação de estupro é suficiente para justificar um julgamento, mesmo que eu a negue e tudo prove que é falsa. Isso é tão injusto para os inocentes quanto para as verdadeiras vítimas. Aguardo com serenidade este julgamento, que permitirá que a verdade venha à tona publicamente”, escreveu.

O PSG ainda não se pronunciou sobre a nova decisão judicial.

x