REMANDO EM ÁGUAS BAIANAS
Baianos conquistam 20 de 21 vagas na Seleção Brasileira de canoagem
Entre os convocados estão o campeão olímpico Isaquías Queiroz e outros atletas de Paris 2024
Por Marina Branco
O Brasil é o país do futebol, da ginástica, do tênis de mesa, do esqui alpino e do que mais os atletas brasileiros decidirem fazer - mas a Bahia faz jus ao nome de estado da canoagem.
Dos 21 nomes convocados pela Equipe Permanente Nacional da Seleção Brasileira de Canoagem, impressionantes 20 são baianos, consolidando o estado como o principal "berço de talentos" do país na canoa.
Treze dos convocados têm origem no projeto social Remando em Águas Baianas da Federação Baiana de Canoagem e do Governo do Estado, que impulsionou a revelação de talentos no esporte.
Os atletas, entre experientes medalhistas e jovens promessas, passarão a integrar o grupo permanente da seleção, com períodos de treinamento nas cidades mineiras de Lagoa Santa e Capitólio, sob supervisão técnica da Confederação Brasileira de Canoagem.
Tem até campeão olímpico
Na lista de baianos, estão nomes mundialmente conhecidos, incluindo até mesmo o campeão olímpico Isaquías Queiroz. Além dele, aparecem seus colegas de Paris 2024, Jacky Godmann, Mateus Nunes e Valdenice Conceição.
Entre os 20 atletas, cinco clubes baianos tiveram atletas selecionados, sendo a Associação Cacaueira de Canoagem de Ubaitaba, a Associação de Canoagem de Itacaré, a Associação de Canoagem de Taboquinhas de Itacaré e a Associação Preserve Rio de Contas de Ubaitaba.
Base vindo forte
Já entre os estreantes está Ryan Santos e Santos, da ACI, que celebrou a primeira convocação para a seleção. "Quando vi meu nome na lista, foi uma alegria enorme. Era um sonho que parecia distante", comemorou.
"Com treino e dedicação, consegui transformar isso em realidade. Agora quero aproveitar ao máximo essa oportunidade e evoluir ainda mais", completou.
Estrutura de alto rendimento
Com a convocação, os atletas passam a contar com suporte técnico, estrutural e financeiro em centros especializados. A Equipe Permanente Nacional reúne os principais talentos do país e oferece as condições necessárias para preparação em alto nível.
O projeto Remando em Águas Baianas atua atualmente em sete municípios, sendo eles Camamu, Itacaré, Itajuípe, Maraú, São Félix, Ubaitaba e Ubatã.
Com mais de uma década de atuação, o programa atende cerca de 510 crianças e adolescentes, entre 7 e 17 anos. Antes de alcançar o formato atual, o projeto também foi conhecido como "Remando no Rio de Contas" e "Remando no Litoral Sul".
Para Camila da Conceição Lima, presidente da Febac, o resultado é fruto de um trabalho estruturado ao longo de anos. "É extremamente gratificante ver o que foi construído ao longo do tempo", disse.
"A Bahia se consolida como referência nacional na formação de atletas da canoagem. Parabenizamos todos os clubes e profissionais envolvidos pela dedicação e compromisso com o desenvolvimento da modalidade", destacou.
"O Remando em Águas Baianas é o grande divisor de águas da canoagem no estado e no Brasil. A maioria dos atletas convocados para a seleção nos últimos anos passou pelo projeto", completou.
Baianos convocados
Canoa Feminina
- Adriely Viana Santos (ACC)
- Ayala Santana Souza (ACC)
- Emille Santana Conceição (ACT)
- Evely Santos Gomes (ACI)
- Lorrane Santos Souza (ACC)
- Valdenice Conceição do Nascimento (ACI)
Canoa Masculina
- Filipe Vinicius Santana Vieira (ACC)
- Gabriel Assunção Nascimento (ACC)
- Isaquias Guimarães (CRF)
- Jacky Jamael Nascimento Godmann (ACI)
- Lucas Espírito Santo Santos (ACI)
- Mateus Nunes Bastos dos Santos (ACI)
- Rafick Silva dos Santos (ACI)
- Tailon Santos do Nascimento (ACI)
Canoa Masculina B
- Adriel Bruno de Moraes (ACT)
- Christian de Jesus Lima (ACI)
- Maurício de Jesus Paixão (ACC)
- Nicolas Emanuel Oliveira da Luz (APRC)
- Ryan Santos e Santos (ACI)
- Thales Rufino Santos (ACT)
