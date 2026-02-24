Menu
REMANDO EM ÁGUAS BAIANAS

Baianos conquistam 20 de 21 vagas na Seleção Brasileira de canoagem

Entre os convocados estão o campeão olímpico Isaquías Queiroz e outros atletas de Paris 2024

Marina Branco

Por Marina Branco

24/02/2026 - 8:37 h

Baianos na Seleção Brasileira de Canoagem
Baianos na Seleção Brasileira de Canoagem

O Brasil é o país do futebol, da ginástica, do tênis de mesa, do esqui alpino e do que mais os atletas brasileiros decidirem fazer - mas a Bahia faz jus ao nome de estado da canoagem.

Dos 21 nomes convocados pela Equipe Permanente Nacional da Seleção Brasileira de Canoagem, impressionantes 20 são baianos, consolidando o estado como o principal "berço de talentos" do país na canoa.

Treze dos convocados têm origem no projeto social Remando em Águas Baianas da Federação Baiana de Canoagem e do Governo do Estado, que impulsionou a revelação de talentos no esporte.

Os atletas, entre experientes medalhistas e jovens promessas, passarão a integrar o grupo permanente da seleção, com períodos de treinamento nas cidades mineiras de Lagoa Santa e Capitólio, sob supervisão técnica da Confederação Brasileira de Canoagem.

Tem até campeão olímpico

Na lista de baianos, estão nomes mundialmente conhecidos, incluindo até mesmo o campeão olímpico Isaquías Queiroz. Além dele, aparecem seus colegas de Paris 2024, Jacky Godmann, Mateus Nunes e Valdenice Conceição.

Entre os 20 atletas, cinco clubes baianos tiveram atletas selecionados, sendo a Associação Cacaueira de Canoagem de Ubaitaba, a Associação de Canoagem de Itacaré, a Associação de Canoagem de Taboquinhas de Itacaré e a Associação Preserve Rio de Contas de Ubaitaba.

Baianos na Seleção Brasileira de Canoagem
Foto: Divulgação/CBCa

Base vindo forte

Já entre os estreantes está Ryan Santos e Santos, da ACI, que celebrou a primeira convocação para a seleção. "Quando vi meu nome na lista, foi uma alegria enorme. Era um sonho que parecia distante", comemorou.

"Com treino e dedicação, consegui transformar isso em realidade. Agora quero aproveitar ao máximo essa oportunidade e evoluir ainda mais", completou.

Estrutura de alto rendimento

Com a convocação, os atletas passam a contar com suporte técnico, estrutural e financeiro em centros especializados. A Equipe Permanente Nacional reúne os principais talentos do país e oferece as condições necessárias para preparação em alto nível.

O projeto Remando em Águas Baianas atua atualmente em sete municípios, sendo eles Camamu, Itacaré, Itajuípe, Maraú, São Félix, Ubaitaba e Ubatã.

Com mais de uma década de atuação, o programa atende cerca de 510 crianças e adolescentes, entre 7 e 17 anos. Antes de alcançar o formato atual, o projeto também foi conhecido como "Remando no Rio de Contas" e "Remando no Litoral Sul".

Baianos na Seleção Brasileira de Canoagem
Foto: Divulgação/CBCa

Para Camila da Conceição Lima, presidente da Febac, o resultado é fruto de um trabalho estruturado ao longo de anos. "É extremamente gratificante ver o que foi construído ao longo do tempo", disse.

"A Bahia se consolida como referência nacional na formação de atletas da canoagem. Parabenizamos todos os clubes e profissionais envolvidos pela dedicação e compromisso com o desenvolvimento da modalidade", destacou.

"O Remando em Águas Baianas é o grande divisor de águas da canoagem no estado e no Brasil. A maioria dos atletas convocados para a seleção nos últimos anos passou pelo projeto", completou.

Baianos convocados

Canoa Feminina

  • Adriely Viana Santos (ACC)
  • Ayala Santana Souza (ACC)
  • Emille Santana Conceição (ACT)
  • Evely Santos Gomes (ACI)
  • Lorrane Santos Souza (ACC)
  • Valdenice Conceição do Nascimento (ACI)
Baianos na Seleção Brasileira de Canoagem
Foto: Divulgação/CBCa

Canoa Masculina

  • Filipe Vinicius Santana Vieira (ACC)
  • Gabriel Assunção Nascimento (ACC)
  • Isaquias Guimarães (CRF)
  • Jacky Jamael Nascimento Godmann (ACI)
  • Lucas Espírito Santo Santos (ACI)
  • Mateus Nunes Bastos dos Santos (ACI)
  • Rafick Silva dos Santos (ACI)
  • Tailon Santos do Nascimento (ACI)

Canoa Masculina B

  • Adriel Bruno de Moraes (ACT)
  • Christian de Jesus Lima (ACI)
  • Maurício de Jesus Paixão (ACC)
  • Nicolas Emanuel Oliveira da Luz (APRC)
  • Ryan Santos e Santos (ACI)
  • Thales Rufino Santos (ACT)

