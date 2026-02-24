Baianos conquistam 20 de 21 vagas na Seleção Brasileira de canoagem

Baianos na Seleção Brasileira de Canoagem - Foto: Divulgação/CBCa

O Brasil é o país do futebol, da ginástica, do tênis de mesa, do esqui alpino e do que mais os atletas brasileiros decidirem fazer - mas a Bahia faz jus ao nome de estado da canoagem.

Dos 21 nomes convocados pela Equipe Permanente Nacional da Seleção Brasileira de Canoagem, impressionantes 20 são baianos, consolidando o estado como o principal "berço de talentos" do país na canoa.

Treze dos convocados têm origem no projeto social Remando em Águas Baianas da Federação Baiana de Canoagem e do Governo do Estado, que impulsionou a revelação de talentos no esporte.

Os atletas, entre experientes medalhistas e jovens promessas, passarão a integrar o grupo permanente da seleção, com períodos de treinamento nas cidades mineiras de Lagoa Santa e Capitólio, sob supervisão técnica da Confederação Brasileira de Canoagem.

Tem até campeão olímpico

Na lista de baianos, estão nomes mundialmente conhecidos, incluindo até mesmo o campeão olímpico Isaquías Queiroz. Além dele, aparecem seus colegas de Paris 2024, Jacky Godmann, Mateus Nunes e Valdenice Conceição.

Entre os 20 atletas, cinco clubes baianos tiveram atletas selecionados, sendo a Associação Cacaueira de Canoagem de Ubaitaba, a Associação de Canoagem de Itacaré, a Associação de Canoagem de Taboquinhas de Itacaré e a Associação Preserve Rio de Contas de Ubaitaba.

Baianos na Seleção Brasileira de Canoagem | Foto: Divulgação/CBCa

Base vindo forte

Já entre os estreantes está Ryan Santos e Santos, da ACI, que celebrou a primeira convocação para a seleção. "Quando vi meu nome na lista, foi uma alegria enorme. Era um sonho que parecia distante", comemorou.

"Com treino e dedicação, consegui transformar isso em realidade. Agora quero aproveitar ao máximo essa oportunidade e evoluir ainda mais", completou.

Estrutura de alto rendimento

Com a convocação, os atletas passam a contar com suporte técnico, estrutural e financeiro em centros especializados. A Equipe Permanente Nacional reúne os principais talentos do país e oferece as condições necessárias para preparação em alto nível.

O projeto Remando em Águas Baianas atua atualmente em sete municípios, sendo eles Camamu, Itacaré, Itajuípe, Maraú, São Félix, Ubaitaba e Ubatã.

Com mais de uma década de atuação, o programa atende cerca de 510 crianças e adolescentes, entre 7 e 17 anos. Antes de alcançar o formato atual, o projeto também foi conhecido como "Remando no Rio de Contas" e "Remando no Litoral Sul".

Baianos na Seleção Brasileira de Canoagem | Foto: Divulgação/CBCa

Para Camila da Conceição Lima, presidente da Febac, o resultado é fruto de um trabalho estruturado ao longo de anos. "É extremamente gratificante ver o que foi construído ao longo do tempo", disse.

"A Bahia se consolida como referência nacional na formação de atletas da canoagem. Parabenizamos todos os clubes e profissionais envolvidos pela dedicação e compromisso com o desenvolvimento da modalidade", destacou.

"O Remando em Águas Baianas é o grande divisor de águas da canoagem no estado e no Brasil. A maioria dos atletas convocados para a seleção nos últimos anos passou pelo projeto", completou.

Baianos convocados

Canoa Feminina

Adriely Viana Santos (ACC)

Ayala Santana Souza (ACC)

Emille Santana Conceição (ACT)

Evely Santos Gomes (ACI)

Lorrane Santos Souza (ACC)

Valdenice Conceição do Nascimento (ACI)

Baianos na Seleção Brasileira de Canoagem | Foto: Divulgação/CBCa

Canoa Masculina

Filipe Vinicius Santana Vieira (ACC)

Gabriel Assunção Nascimento (ACC)

Isaquias Guimarães (CRF)

Jacky Jamael Nascimento Godmann (ACI)

Lucas Espírito Santo Santos (ACI)

Mateus Nunes Bastos dos Santos (ACI)

Rafick Silva dos Santos (ACI)

Tailon Santos do Nascimento (ACI)

Canoa Masculina B