ESPORTES
TENSÃO NO MÉXICO

México vive onda de violência às vésperas da Copa do Mundo

Escalada de ataques e confrontos em Jalisco eleva tensão antes do Mundial de 2026

Redação

Por Redação

24/02/2026 - 7:53 h | Atualizada em 24/02/2026 - 8:19

México vive tensão com onda de violência meses antes da Copa do Mundo
Meses antes de receber mais uma Copa do Mundo, o México vive momentos de tensão. Uma onda de violência iniciada no fim de semana, após a morte do narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como “El Mencho”, líder do Cartel Jalisco Nueva Generación, vem assustando o país e colocou diversas regiões em alerta.

Números oficiais apontam que 25 membros da Guarda Nacional morreram em seis ataques na região de Jalisco. Também foram mortos 34 suspeitos, além de outras três pessoas.

O México será um dos países-sede do Mundial a partir de junho, ao lado de Estados Unidos e Canadá. Três cidades mexicanas receberão partidas: Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. A FIFA ainda não se manifestou oficialmente sobre a escalada de violência no país.

No domingo, os episódios já afetaram a realização de eventos esportivos. O clássico entre Chivas Guadalajara e Club América, pelo Campeonato Mexicano Feminino, no Estádio Akron, foi cancelado por motivos de segurança.

Guadalajara, que receberá quatro partidas da Copa do Mundo no Estádio Akron, registrou confrontos entre forças policiais e integrantes do cartel em diversos pontos da região metropolitana. Segundo a imprensa local, várias estradas foram bloqueadas com veículos roubados. Há relatos, também, de caos e tiroteios no aeroporto.

Incidentes foram registrados em outras regiões do país. De acordo com a imprensa local, houve bloqueios de estradas em 20 estados. Os principais episódios, porém, ocorreram em Jalisco, com carros e ônibus incendiados, além de depredação de locais públicos e estabelecimentos comerciais.

Ao todo, 13 partidas da Copa do Mundo de 2026 serão realizadas em território mexicano. A Cidade do México receberá cinco jogos, incluindo a abertura, uma partida de 16 avos de final e outra das oitavas de final; Monterrey sediará quatro partidas, incluindo um confronto de 16 avos de final; e Guadalajara será palco de quatro jogos, todos válidos pela fase de grupos.

Jogos da Copa do Mundo de 2026 no México:

  • 11 de junho (Cidade do México) – México x África do Sul (abertura)
  • 11 de junho (Guadalajara) – Coreia do Sul x Europa D
  • 14 de junho (Monterrey) – Europa B x Tunísia
  • 17 de junho (Cidade do México) – Uzbequistão x Colômbia
  • 18 de junho (Guadalajara) – México x Coreia do Sul
  • 21 de junho (Monterrey) – Tunísia x Japão
  • 23 de junho (Guadalajara) – Colômbia x Intercontinental 1
  • 24 de junho (Cidade do México) – Europa D x México
  • 24 de junho (Monterrey) – África do Sul x Coreia do Sul
  • 26 de junho (Guadalajara) – Uruguai x Espanha
  • 29 de junho (Monterrey) – 16 avos de final
  • 30 de junho (Cidade do México) – 16 avos de final
  • 5 de julho (Cidade do México) – Oitavas de final

Como a violência recente no México pode afetar a Copa do Mundo de 2026?

A escalada de violência, especialmente em Jalisco, gera preocupações sobre a segurança durante a Copa do Mundo. A FIFA ainda não se posicionou sobre o assunto, mas eventos esportivos já foram cancelados devido à insegurança.

Quais cidades do México sediarão jogos da Copa do Mundo de 2026?

Os jogos ocorrerão em três cidades: Cidade do México, Guadalajara e Monterrey, com a abertura prevista para 11 de junho.

Quantas mortes foram registradas devido à violência recente no México?

Um total de 25 membros da Guarda Nacional e 34 suspeitos foram mortos em ataques na região de Jalisco, além de outras vítimas civis.

Houve cancelamentos de eventos esportivos devido à violência?

Sim, o clássico entre Chivas Guadalajara e Club América no Campeonato Mexicano Feminino foi cancelado por motivos de segurança.

O que está sendo feito para garantir a segurança durante a Copa do Mundo no México?

Atualmente, as autoridades estão em alerta devido aos incidentes de violência, mas detalhes específicos sobre segurança durante a Copa ainda não foram divulgados.

x