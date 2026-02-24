México vive onda de violência às vésperas da Copa do Mundo

Siga o A TARDE no Google

México vive tensão com onda de violência meses antes da Copa do Mundo - Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Meses antes de receber mais uma Copa do Mundo, o México vive momentos de tensão. Uma onda de violência iniciada no fim de semana, após a morte do narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como “El Mencho”, líder do Cartel Jalisco Nueva Generación, vem assustando o país e colocou diversas regiões em alerta.

Números oficiais apontam que 25 membros da Guarda Nacional morreram em seis ataques na região de Jalisco. Também foram mortos 34 suspeitos, além de outras três pessoas.

O México será um dos países-sede do Mundial a partir de junho, ao lado de Estados Unidos e Canadá. Três cidades mexicanas receberão partidas: Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. A FIFA ainda não se manifestou oficialmente sobre a escalada de violência no país.

No domingo, os episódios já afetaram a realização de eventos esportivos. O clássico entre Chivas Guadalajara e Club América, pelo Campeonato Mexicano Feminino, no Estádio Akron, foi cancelado por motivos de segurança.

Guadalajara, que receberá quatro partidas da Copa do Mundo no Estádio Akron, registrou confrontos entre forças policiais e integrantes do cartel em diversos pontos da região metropolitana. Segundo a imprensa local, várias estradas foram bloqueadas com veículos roubados. Há relatos, também, de caos e tiroteios no aeroporto.

Incidentes foram registrados em outras regiões do país. De acordo com a imprensa local, houve bloqueios de estradas em 20 estados. Os principais episódios, porém, ocorreram em Jalisco, com carros e ônibus incendiados, além de depredação de locais públicos e estabelecimentos comerciais.

Ao todo, 13 partidas da Copa do Mundo de 2026 serão realizadas em território mexicano. A Cidade do México receberá cinco jogos, incluindo a abertura, uma partida de 16 avos de final e outra das oitavas de final; Monterrey sediará quatro partidas, incluindo um confronto de 16 avos de final; e Guadalajara será palco de quatro jogos, todos válidos pela fase de grupos.

Jogos da Copa do Mundo de 2026 no México:

11 de junho (Cidade do México) – México x África do Sul (abertura)

11 de junho (Guadalajara) – Coreia do Sul x Europa D

14 de junho (Monterrey) – Europa B x Tunísia

17 de junho (Cidade do México) – Uzbequistão x Colômbia

18 de junho (Guadalajara) – México x Coreia do Sul

21 de junho (Monterrey) – Tunísia x Japão

23 de junho (Guadalajara) – Colômbia x Intercontinental 1

24 de junho (Cidade do México) – Europa D x México

24 de junho (Monterrey) – África do Sul x Coreia do Sul

26 de junho (Guadalajara) – Uruguai x Espanha

29 de junho (Monterrey) – 16 avos de final

30 de junho (Cidade do México) – 16 avos de final

5 de julho (Cidade do México) – Oitavas de final