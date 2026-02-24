Jogador é multado em 50% do salário após declaração machista

Red Bull Bragantino multa Gustavo Marques em 50% do salário após declaração machista contra a árbitra Daiane Muniz - Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

O Red Bull Bragantino anunciou nesta segunda-feira, 23, punições ao zagueiro Gustavo Marques após as declarações machistas dirigidas à árbitra Daiane Muniz. O clube informou que o jogador foi multado em 50% do salário e não será relacionado para o confronto contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira, 25, pelo Campeonato Brasileiro Série A.

Segundo o Massa Bruta, o valor da multa será destinado à ONG Rendar, entidade que atua no apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade na região bragantina. O clube também destacou que mantém diálogo com a instituição e com outras organizações de Bragança Paulista para ampliar ações sociais e educativas ao longo da temporada.

A polêmica teve início após a derrota do Bragantino por 2 a 1 para o São Paulo Futebol Clube, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no último sábado, 21. Autor do gol da equipe na partida, Gustavo Marques criticou a arbitragem em entrevista à TNT e questionou a escolha de uma mulher para conduzir o duelo.

"Primeiramente, eu quero falar da arbitragem porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho", disparou o defensor.

Em seguida, ele disse que a árbitra "acabou com o jogo" do Bragantino: "Era o sonho da gente chegar à semifinal ou até à final, mas ela acabou com o nosso jogo. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para os jogos desse tamanho e não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, eu sou casado, eu tenho minha mãe, então desculpa se estou falando alguma coisa para as mulheres".

Durante a partida, jogadores do Bragantino reclamaram de um suposto pênalti sobre Juninho Capixaba nos minutos finais, não assinalado pela arbitragem.

Após a repercussão negativa, Gustavo Marques voltou a falar com a imprensa na zona mista e pediu desculpas públicas, afirmando que também procurou a árbitra para se retratar.

"Quero vir aqui a público para pedir perdão para todas as mulheres pela minha fala. Eu sei que eu sou ser humano, todo ser humano erra. Naquele momento, eu estava com a cabeça quente, estava nervoso, falei coisa que eu não deveria. Também fui ali na Daiane, pedi perdão para ela. Ela estava com uma assistente, também pedi perdão para ela, porque ela também é mulher. Acho que eu errei de ter falado".

O Bragantino já havia se posicionado oficialmente após o jogo, repudiando as declarações do atleta e reforçando o compromisso institucional com o respeito e a igualdade no esporte.