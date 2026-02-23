Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REGRAS DO JOGO

Fifa estuda mudança drástica para minimizar a "cera" no futebol

Nova lei do futebol visa reduzir paralisações

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

23/02/2026 - 21:50 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Fifa estuda mudança drástica para minimizar a "cera" no futebol
-

A entidade responsável por definir e atualizar as regras do futebol mundial, a International Football Association Board (IFAB), realiza no próximo sábado sua reunião anual e deve analisar uma mudança importante. Entre os temas em pauta está a possibilidade de tornar obrigatório que atletas atendidos por lesão permaneçam ao menos um minuto fora do campo antes de retornar.

A proposta, que foi apresentada pela Fifa e divulgada inicialmente pela “BBC”, tem como principal objetivo reduzir a perda de tempo durante as partidas. A avaliação é de que a medida pode desestimular episódios de “cera”, quando jogadores simulam ou exageram problemas físicos para esfriar o ritmo do confronto.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Atualmente, as regras do futebol não determinam um período mínimo para que o atleta fique fora do gramado após receber atendimento médico. Cada competição adota seus próprios critérios. Na Premier League, por exemplo, passou a valer na temporada 2023/24 a exigência de ao menos 30 segundos fora de campo nesses casos.

Leia Também:

Oficial! Bahia anuncia transferência de volante para clube da China
CBF amplia prazo para contratações e clubes podem se reforçar após os estaduais
Semifinal do Campeonato Baiano: data e horário dos jogos são anunciadas

A Fifa, inclusive, já realizou testes mais rigorosos. Em dezembro do ano passado, durante a Copa Árabe, foi aplicada uma regra experimental que previa dois minutos fora do jogo para atletas atendidos.

A discussão sobre estabelecer um tempo fixo não é nova. O assunto já havia sido debatido em janeiro, em outro encontro da IFAB, mas naquela ocasião não houve consenso sobre qual deveria ser a duração ideal.

Além desse possível ajuste, a reunião deste fim de semana também deve tratar da ampliação do uso do árbitro assistente de vídeo (VAR), com a análise de novos lances que poderiam passar a ser revisados durante as partidas.

A IFAB é composta pela própria Fifa e pelas federações de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, e tem a palavra final sobre qualquer alteração nas Leis do Jogo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

FIFA Ifab

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

x