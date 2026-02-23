Fifa estuda mudança drástica para minimizar a "cera" no futebol

- Foto: ANDER GILLENEA / AFP

A entidade responsável por definir e atualizar as regras do futebol mundial, a International Football Association Board (IFAB), realiza no próximo sábado sua reunião anual e deve analisar uma mudança importante. Entre os temas em pauta está a possibilidade de tornar obrigatório que atletas atendidos por lesão permaneçam ao menos um minuto fora do campo antes de retornar.

A proposta, que foi apresentada pela Fifa e divulgada inicialmente pela “BBC”, tem como principal objetivo reduzir a perda de tempo durante as partidas. A avaliação é de que a medida pode desestimular episódios de “cera”, quando jogadores simulam ou exageram problemas físicos para esfriar o ritmo do confronto.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Atualmente, as regras do futebol não determinam um período mínimo para que o atleta fique fora do gramado após receber atendimento médico. Cada competição adota seus próprios critérios. Na Premier League, por exemplo, passou a valer na temporada 2023/24 a exigência de ao menos 30 segundos fora de campo nesses casos.

A Fifa, inclusive, já realizou testes mais rigorosos. Em dezembro do ano passado, durante a Copa Árabe, foi aplicada uma regra experimental que previa dois minutos fora do jogo para atletas atendidos.

A discussão sobre estabelecer um tempo fixo não é nova. O assunto já havia sido debatido em janeiro, em outro encontro da IFAB, mas naquela ocasião não houve consenso sobre qual deveria ser a duração ideal.

Além desse possível ajuste, a reunião deste fim de semana também deve tratar da ampliação do uso do árbitro assistente de vídeo (VAR), com a análise de novos lances que poderiam passar a ser revisados durante as partidas.

A IFAB é composta pela própria Fifa e pelas federações de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, e tem a palavra final sobre qualquer alteração nas Leis do Jogo.