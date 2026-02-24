Presidente do Benfica sai em defesa de Prestianni: “Tudo menos racista”

Rui Costa fala sobre caso e defende Prestianni - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Às vésperas do confronto decisivo contra o Real Madrid pela UEFA Champions League, o presidente do Benfica, Rui Costa, saiu em defesa de Gianluca Prestianni após a acusação de racismo feita por Vinicius Junior. O dirigente criticou a suspensão provisória aplicada pela UEFA, que tirou o argentino da partida de volta dos playoffs, marcada para esta quarta-feira, 25, no Santiago Bernabéu.

Mesmo impedido de atuar, Prestianni viajou com a delegação encarnada para Madri. Rui Costa afirmou que a punição é precipitada e questionou o critério disciplinar da entidade europeia, citando também um lance envolvendo Federico Valverde, que, segundo o Benfica, deveria ter sido analisado com o mesmo rigor após uma falta sobre Samuel Dahl — reclamação que acabou arquivada.

"Não estou em campo para saber o que foi dito ou não dito. Numa situação daquelas, muita coisa é dita. O que acreditamos é na palavra do nosso jogador; mais do que isso, é saber os jogadores que temos em casa. O Prestianni foi classificado como racista, mas é tudo menos racista. Posso garantir", disse Rui Costa.

O dirigente também explicou a postura adotada pelo clube desde o surgimento da denúncia, ressaltando que o Benfica aguardou o andamento formal do processo antes de se posicionar publicamente de forma mais ampla.

"Falo uma semana depois do caso e é fácil de explicar. Informamos os nossos torcedores de todos os procedimentos, defendemos o jogador quando tivemos de defender e não justificava o presidente falar todos os dias. Ainda não saiu a sentença real, há uma suspensão, mas não adiantava falar todos os dias de um tema que está em processo. Aguardámos pelo processo", acrescentou o gestor.

Apesar da controvérsia extracampo, Rui Costa reforçou a confiança da equipe portuguesa para o duelo decisivo. Após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, disputado no Estádio da Luz, o Benfica precisa reverter o resultado fora de casa para avançar às oitavas de final.

"Vamos jogar este jogo com todas as nossas armas, esperando poder fazer o nosso trabalho da mesma forma que o adversário o pôde fazer. Não foi o que aconteceu na Luz. Temos este caso pelo meio e estamos impossibilitados de usar Prestianni. Entendemos que nada está provado e não se justifica a ausência do jogador neste jogo. Uma coisa não elimina a outra e não queremos usar os outros casos para anular a situação Prestianni, mas não podemos esquecer o que se passou no jogo em casa. Há uma agressão clara do Valverde, que devia ficar de fora deste jogo".

"Antes de tudo, nem é preciso dizer o quanto esse jogo é difícil. Inverter o resultado da Luz no Bernabéu é de um grau de dificuldade elevadíssimo, mas a ambição e a crença são inabaláveis. Já provámos isso neste ano", garantiu o presidente do Benfica.