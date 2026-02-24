Bahia x O’Higgins: Onde assistir, horário e escalações na Libertadores

Siga o A TARDE no Google

Bahia x O'Higgins pela Libertadores - Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

O Esporte Clube Bahia recebe o O’Higgins na Arena Fonte Nova, nesta quarta-feira, 25, às 19h, pelas segunda fase da Copa Libertadores. O Tricolor de Aço saiu em desvantagem no primeiro confronto das fases preliminares após perder para o time chileno.

Como perdeu a primeira partida por 1 a 0, o Bahia precisa ganhar com uma diferença mínima para ir para a disputa por penalidades. Se aplicar uma margem maior, o Tricolor vai se classificar no tempo normal.

O Bahia deve ir a campo com força máxima para garantir a classificação. O time contará com o retorno de Éverton Ribeiro, que cumpriu suspensão na última partida e volta a ficar disponível. O capitão tricolor é uma das principais esperanças da equipe.

Para o confronto, o Esquadrão tem cinco desfalques confirmados: David Duarte, Kanu, Gilberto, Ruan Pablo e Kauê Furquim. Além deles, o meio-campista Michel Araújo também é ausência praticamente certa.

Transmissão

A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+ (Streaming).

Prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre) , Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Kike Olivera (Everaldo), Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.

O’Higgins: O. Carabalí; Felipe Andres Faundez, A. Robledo, Miguel Brizuela e L.Pavez; Juan Leiva, Felipe Ogaz, F. González, Bryan Rabello e Martin Sarrafiore; A. Castillo Benega. Técnico: Lucas Bovaglio.