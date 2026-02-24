Vitória encaminha empréstimo de promessa da base para time da Série C

Luis Miguel em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória prepara mais uma saída dentro das movimentações do seu mercado de transferências de 2026. A saída da vez é da jovem promessa Luis Miguel, jogador de 21 anos que fez parte do elenco alternativo que iniciou o Campeonato Baiano de 2026, comandado por Rodrigo Chagas.

Segundo apuração do portal A TARDE, Luis Miguel está deixando o Vitória e indo para o time do Caxias, por empréstimo até o fim da Série C.

Luis Miguel é cria da base do Vitória, tendo estreado profissionalmente no ano de 2024, quando jogou duas partidas com a camisa do Leão da Barra. Após a estreia profissional pelo Vitória, Luis Miguel foi emprestado ao Botafogo da Paraíba, onde disputou 15 jogos e marcou dois gols. O atleta também teve passagem pelo time B da Chapecoense, em 2025, disputando seis partidas, sem marcar gols ou distribuir assistências.

Mercado da bola do Vitória

Essa é mais uma das mais de 15 transferências que o Vitória realizou em 2026, em busca de montar um plantel para a disputa do Campeonato Brasileiro, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e do Campeonato Baiano; confira.

Quem sai

Raúl Cáceres (lateral) – não teve contrato renovado e foi para o Olimpia (PAR)

Willian Oliveira (volante) – não teve o contrato renovado e foi para o Coritiba

Ricardo Ryller (volante) – não teve o contrato renovado

Carlinhos (atacante) – não teve o contrato renovado

Wanderson Papaterra (volante) – rescindiu e foi para o CSA

Pepê (volante) – fora dos planos

Lucas Braga (atacante) – fora dos planos

Lucas Halter (zagueiro) – não renovou e foi para o Houston Dynamo, dos EUA

Felipe Vieira (lateral) – rescindiu e foi para o Botafogo-SP

Dudu Miraíma (volante) – renovou até 2027 e foi emprestado ao São Bernardo-SP

Felipe Cardoso (atacante) – rescindiu e acertou com o Náutico

Diogo Antônio (zagueiro) – rescindiu e foi para o ZTE, da Hungria

Quem chega