HOME > ESPORTES
MERCADO DA BOLA

Vitória encaminha empréstimo de promessa da base para time da Série C

Jogador vai atuar na Série C do Brasileirão até o fim da temporada

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

24/02/2026 - 15:31 h

Luis Miguel em campo pelo Vitória
Luis Miguel em campo pelo Vitória -

O Vitória prepara mais uma saída dentro das movimentações do seu mercado de transferências de 2026. A saída da vez é da jovem promessa Luis Miguel, jogador de 21 anos que fez parte do elenco alternativo que iniciou o Campeonato Baiano de 2026, comandado por Rodrigo Chagas.

Segundo apuração do portal A TARDE, Luis Miguel está deixando o Vitória e indo para o time do Caxias, por empréstimo até o fim da Série C.

Luis Miguel é cria da base do Vitória, tendo estreado profissionalmente no ano de 2024, quando jogou duas partidas com a camisa do Leão da Barra. Após a estreia profissional pelo Vitória, Luis Miguel foi emprestado ao Botafogo da Paraíba, onde disputou 15 jogos e marcou dois gols. O atleta também teve passagem pelo time B da Chapecoense, em 2025, disputando seis partidas, sem marcar gols ou distribuir assistências.

Leia Também:

Jhon Textor é retirado da empresa que controla o Botafogo
Vitória terá retorno de titulares importantes para semifinal do Baianão
Saiba por que o triunfo contra O’Higgins define calendário do Bahia

Mercado da bola do Vitória

Essa é mais uma das mais de 15 transferências que o Vitória realizou em 2026, em busca de montar um plantel para a disputa do Campeonato Brasileiro, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e do Campeonato Baiano; confira.

Quem sai

  • Raúl Cáceres (lateral) – não teve contrato renovado e foi para o Olimpia (PAR)
  • Willian Oliveira (volante) – não teve o contrato renovado e foi para o Coritiba
  • Ricardo Ryller (volante) – não teve o contrato renovado
  • Carlinhos (atacante) – não teve o contrato renovado
  • Wanderson Papaterra (volante) – rescindiu e foi para o CSA
  • Pepê (volante) – fora dos planos
  • Lucas Braga (atacante) – fora dos planos
  • Lucas Halter (zagueiro) – não renovou e foi para o Houston Dynamo, dos EUA
  • Felipe Vieira (lateral) – rescindiu e foi para o Botafogo-SP
  • Dudu Miraíma (volante) – renovou até 2027 e foi emprestado ao São Bernardo-SP
  • Felipe Cardoso (atacante) – rescindiu e acertou com o Náutico
  • Diogo Antônio (zagueiro) – rescindiu e foi para o ZTE, da Hungria

Quem chega

  • Gabriel Vasconcellos (goleiro) – retorna de empréstimo após atuar pelo Sport em 2025
  • Caíque Gonçalves (volante) – chega do Juventude com contrato até o fim de 2027
  • Mateusinho (lateral) – chega do Cuiabá com contrato até o fim de 2028
  • Riccieli (zagueiro) – chega por empréstimo, do Famalicão-POR, até o fim de 2026
  • Nathan Mendes (lateral) – chega por empréstimo, do Bragantino, até o fim de 2026
  • Emmanuel Martinez (meia) – chega em definitivo com contrato até o fim de 2027
  • Luan Cândido (zagueiro) – chega por empréstimo, do Bragantino, até o fim de 2026
  • Pedro Henrique (atacante) – chega, sem custos, até o fim de 2026
  • Marinho (atacante) – chega, sem custos, até o fim de 2026
  • Lucas Silva (atacante) – chega, por empréstimo do FC Seoul, até o fim de 2026
  • Diego Tarzia (atacante) – chega, por empréstimo do Independiente-ARG, até o fim de 2026

