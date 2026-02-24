MERCADO DA BOLA
Vitória encaminha empréstimo de promessa da base para time da Série C
Jogador vai atuar na Série C do Brasileirão até o fim da temporada
Por Valdomiro Neto
O Vitória prepara mais uma saída dentro das movimentações do seu mercado de transferências de 2026. A saída da vez é da jovem promessa Luis Miguel, jogador de 21 anos que fez parte do elenco alternativo que iniciou o Campeonato Baiano de 2026, comandado por Rodrigo Chagas.
Segundo apuração do portal A TARDE, Luis Miguel está deixando o Vitória e indo para o time do Caxias, por empréstimo até o fim da Série C.
Luis Miguel é cria da base do Vitória, tendo estreado profissionalmente no ano de 2024, quando jogou duas partidas com a camisa do Leão da Barra. Após a estreia profissional pelo Vitória, Luis Miguel foi emprestado ao Botafogo da Paraíba, onde disputou 15 jogos e marcou dois gols. O atleta também teve passagem pelo time B da Chapecoense, em 2025, disputando seis partidas, sem marcar gols ou distribuir assistências.
Mercado da bola do Vitória
Essa é mais uma das mais de 15 transferências que o Vitória realizou em 2026, em busca de montar um plantel para a disputa do Campeonato Brasileiro, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e do Campeonato Baiano; confira.
Quem sai
- Raúl Cáceres (lateral) – não teve contrato renovado e foi para o Olimpia (PAR)
- Willian Oliveira (volante) – não teve o contrato renovado e foi para o Coritiba
- Ricardo Ryller (volante) – não teve o contrato renovado
- Carlinhos (atacante) – não teve o contrato renovado
- Wanderson Papaterra (volante) – rescindiu e foi para o CSA
- Pepê (volante) – fora dos planos
- Lucas Braga (atacante) – fora dos planos
- Lucas Halter (zagueiro) – não renovou e foi para o Houston Dynamo, dos EUA
- Felipe Vieira (lateral) – rescindiu e foi para o Botafogo-SP
- Dudu Miraíma (volante) – renovou até 2027 e foi emprestado ao São Bernardo-SP
- Felipe Cardoso (atacante) – rescindiu e acertou com o Náutico
- Diogo Antônio (zagueiro) – rescindiu e foi para o ZTE, da Hungria
Quem chega
- Gabriel Vasconcellos (goleiro) – retorna de empréstimo após atuar pelo Sport em 2025
- Caíque Gonçalves (volante) – chega do Juventude com contrato até o fim de 2027
- Mateusinho (lateral) – chega do Cuiabá com contrato até o fim de 2028
- Riccieli (zagueiro) – chega por empréstimo, do Famalicão-POR, até o fim de 2026
- Nathan Mendes (lateral) – chega por empréstimo, do Bragantino, até o fim de 2026
- Emmanuel Martinez (meia) – chega em definitivo com contrato até o fim de 2027
- Luan Cândido (zagueiro) – chega por empréstimo, do Bragantino, até o fim de 2026
- Pedro Henrique (atacante) – chega, sem custos, até o fim de 2026
- Marinho (atacante) – chega, sem custos, até o fim de 2026
- Lucas Silva (atacante) – chega, por empréstimo do FC Seoul, até o fim de 2026
- Diego Tarzia (atacante) – chega, por empréstimo do Independiente-ARG, até o fim de 2026
