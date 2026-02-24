CRISE NO BOTAFOGO
Jhon Textor é retirado da empresa que controla o Botafogo
Empresário foi retirado do cargo na Eagle Bidco após embate com a Ares e tenta retomar o controle da companhia
Por Valdomiro Neto
Siga o A TARDE no Google
A Eagle oficializou a retirada de Jhon Textor, presidente do Botafogo, do cargo de diretor da Eagle Bidco. A decisão foi tomada ainda em janeiro, no dia 27 e oficializada nesta terça-feira, 24. Textor publicou uma nota oficial afirmando que voltará ao comando da empresa.
Textor tratou a disputa com a Ares como uma “guerra civil” e reforçou que continuará lutando pelo controle administrativo da empresa. Além disso, o americano afirmou que é acionista majoritário da Eagle Football Holdings. O ponto final para a Ares assumir a Eagle foram as últimas medidas tomadas por Textor, que desligou os diretores Stephen Welch e Hemen Tseayo na última semana de janeiro. Ambos eram conselheiros da Eagle Bidco.
Leia Também:
Segundo apuração do GE, eles não concordaram com as atitudes recentes de Jhon Textor nem com o modelo de aporte financeiro que ele implementou para quitar as dívidas do Botafogo.
O americano, em resposta, tentou destituir os conselheiros da Eagle de seus cargos, inviabilizando seus votos e tornando-se o único na votação para retomada do cargo de diretor da empresa, com o objetivo de destituir a atual diretoria (Michele Kang e Michael Gerlinger) e solicitar à Assembleia a sua reintegração. Em 2022, a Ares emprestou cerca de 450 milhões de dólares a Jhon Textor para a compra do Lyon, dívida que até hoje não foi paga.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes