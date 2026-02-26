Menu
ESPORTES
ELIMINAÇÃO DO BAHIA

Rogério Ceni justifica a escolha de Dell para bater pênalti na Libertadores

Treinamentos e confiança do técnico pesaram na escolha do jovem.

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

26/02/2026 - 9:47 h | Atualizada em 26/02/2026 - 13:19

Ceni comenta responsabilidade e coragem do atacante
Ceni comenta responsabilidade e coragem do atacante -

Se em outro momento o técnico do Esporte Clube Bahia, Rogério Ceni, foi enfático ao afirmar que é “injusto colocar expectativa em um garoto de 17 anos para resolver problemas em pré-Libertadores, por que então Dell foi um dos escolhidos para as cobranças de pênalti na partida contra o O’Higgins? A resposta é simples: o jovem pediu para bater.

Apesar da atitude de “gente grande” ao assumir a responsabilidade, o atacante desperdiçou a cobrança e acabou tendo participação decisiva na eliminação do Bahia na 2ª fase da pré-Copa Libertadores, já que o pênalti perdido por ele, somado ao de Éverton Ribeiro, tirou o Esquadrão da competição.

Após a partida, em entrevista coletiva, o treinador tricolor explicou que, além do pedido do próprio Dell para cobrar, acompanhou o desempenho do jogador nos treinamentos e demonstrou confiança na escolha do jovem, à frente de Kike Olivera, com base no aproveitamento nas penalidades.

“Dell no treino foi bem, bateu na Seleção Brasileira (Sub-17) [...] Vejo os pênaltis, ele bate melhor. Ele bate melhor que os homens de defesa. Estava entre ele e o Kike, que também é jovem, e o aproveitamento do Dell foi melhor, ele quis bater”, afirmou o comandante, destacando ainda a coragem e a confiança do atacante.

Oportunidade é dada, é um garoto, mas já bateu em outras situações. Everton perdeu também. Só perde quem assume a responsabilidade
Rogério Ceni - treinador do Bahia

Após a eliminação na Libertadores, o Bahia volta agora suas atenções para o Campeonato Baiano. No próximo sábado, 28, às 17h, o Tricolor de Aço recebe a Juazeirense, na Arena Fonte Nova, em duelo único válido pela semifinal do estadual.

x