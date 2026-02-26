Menu
DESTINO NA ESPANHA?

Cristiano Ronaldo volta à La Liga com compra de clube espanhol

O craque português comprou 25% das ações da UD Almería, equipe da La Liga 2

Marina Branco

Por Marina Branco

26/02/2026 - 9:03 h

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo -

À medida que as grandes estrelas do futebol vão chegando perto da aposentadoria, o próximo capítulo de cada uma vai se desenhando - e o destino de Cristiano Ronaldo pode estar de volta na Espanha.

O atacante português anunciou oficialmente a aquisição de 25% das ações da UD Almería, equipe que atualmente disputa a La Liga 2, a segunda divisão do futebol espanhol.

A compra foi realizada por meio da CR7 Sports Investments, braço empresarial ligado ao jogador, e integra o consórcio proprietário liderado pelo grupo saudita SMC Group.

Expansão internacional

No comunicado divulgado pelo clube, a entrada de Cristiano é apresentada como parte da estratégia de expansão internacional conduzida pelo presidente Mohamed Al Khereiji, à frente do conglomerado empresarial SMC Group.

Segundo Al Khereiji, a chegada do português representa um passo relevante no projeto esportivo e institucional da equipe.

"Estamos muito felizes que Cristiano tenha escolhido nosso clube para investir. Ele é considerado o melhor jogador da história, conhece muito bem o futebol espanhol e entende o potencial do que estamos construindo aqui, tanto no que diz respeito ao time principal quanto às categorias de base", escreveu.

Posicionamento de Cristiano

Em declaração oficial, Cristiano Ronaldo destacou que seu interesse vai além do campo: "Desde muito tempo, minha ambição tem sido contribuir com o futebol além das quatro linhas".

"A UD Almería é um clube com uma base sólida e claro potencial de crescimento. Quero trabalhar junto à diretoria para apoiar a próxima fase de crescimento do clube", projetou.

A movimentação amplia o portfólio empresarial do jogador, que já possui investimentos em hotelaria, saúde, moda e mídia, e agora reforça sua presença no setor esportivo como acionista.

Quem é a UD Almería

A Unión Deportiva Almería é um clube da cidade de Almería, na província homônima, no sudeste da Espanha. Fundado em 26 de julho de 1989, inicialmente sob o nome de Almería CF, adotou a denominação atual em 2001.

O clube manda seus jogos no Estádio de los Juegos Mediterráneos e, após temporadas recentes na elite, disputa atualmente a segunda divisão espanhola, com o objetivo declarado de retornar à primeira divisão.

Efeito CR7

Com a entrada de um dos maiores nomes da história do futebol mundial como acionista, o Almería deve receber valorização da marca internacionalmente, aumento do interesse de patrocinadores e parceiros comerciais, fortalecimento da base e da estrutura esportiva e até mesmo uma possível atração de talentos e profissionais qualificados.

Embora não haja indicação de participação direta nas decisões técnicas, o movimento posiciona a UD Almería em um novo patamar de visibilidade global, unindo o clube à imagem do craque frente a outros atletas e à torcida.

