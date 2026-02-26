Cristiano Ronaldo volta à La Liga com compra de clube espanhol

Cristiano Ronaldo - Foto: La Liga

À medida que as grandes estrelas do futebol vão chegando perto da aposentadoria, o próximo capítulo de cada uma vai se desenhando - e o destino de Cristiano Ronaldo pode estar de volta na Espanha.

O atacante português anunciou oficialmente a aquisição de 25% das ações da UD Almería, equipe que atualmente disputa a La Liga 2, a segunda divisão do futebol espanhol.

A compra foi realizada por meio da CR7 Sports Investments, braço empresarial ligado ao jogador, e integra o consórcio proprietário liderado pelo grupo saudita SMC Group.

Expansão internacional

No comunicado divulgado pelo clube, a entrada de Cristiano é apresentada como parte da estratégia de expansão internacional conduzida pelo presidente Mohamed Al Khereiji, à frente do conglomerado empresarial SMC Group.

Segundo Al Khereiji, a chegada do português representa um passo relevante no projeto esportivo e institucional da equipe.

"Estamos muito felizes que Cristiano tenha escolhido nosso clube para investir. Ele é considerado o melhor jogador da história, conhece muito bem o futebol espanhol e entende o potencial do que estamos construindo aqui, tanto no que diz respeito ao time principal quanto às categorias de base", escreveu.

Comunicado oficial:



Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería como parte del consorcio propietario del club liderado por SMC Group pic.twitter.com/0hGGWguEc0 — UD Almería (@U_D_Almeria) February 26, 2026

Posicionamento de Cristiano

Em declaração oficial, Cristiano Ronaldo destacou que seu interesse vai além do campo: "Desde muito tempo, minha ambição tem sido contribuir com o futebol além das quatro linhas".

"A UD Almería é um clube com uma base sólida e claro potencial de crescimento. Quero trabalhar junto à diretoria para apoiar a próxima fase de crescimento do clube", projetou.

A movimentação amplia o portfólio empresarial do jogador, que já possui investimentos em hotelaria, saúde, moda e mídia, e agora reforça sua presença no setor esportivo como acionista.

Quem é a UD Almería

A Unión Deportiva Almería é um clube da cidade de Almería, na província homônima, no sudeste da Espanha. Fundado em 26 de julho de 1989, inicialmente sob o nome de Almería CF, adotou a denominação atual em 2001.

O clube manda seus jogos no Estádio de los Juegos Mediterráneos e, após temporadas recentes na elite, disputa atualmente a segunda divisão espanhola, com o objetivo declarado de retornar à primeira divisão.

Efeito CR7

Com a entrada de um dos maiores nomes da história do futebol mundial como acionista, o Almería deve receber valorização da marca internacionalmente, aumento do interesse de patrocinadores e parceiros comerciais, fortalecimento da base e da estrutura esportiva e até mesmo uma possível atração de talentos e profissionais qualificados.

Embora não haja indicação de participação direta nas decisões técnicas, o movimento posiciona a UD Almería em um novo patamar de visibilidade global, unindo o clube à imagem do craque frente a outros atletas e à torcida.