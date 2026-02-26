Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CLASSIFICADO!

Jacuipense avança na Copa do Brasil e garante bolada em premiação

Time baiano vence nos pênaltis fora de casa vai à 3ª fase da competição

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

26/02/2026 - 8:48 h | Atualizada em 26/02/2026 - 13:22

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Jogadores do Jacuipense comemoram classificação na Copa do Brasil
Jogadores do Jacuipense comemoram classificação na Copa do Brasil -

O Jacuipense chega embalado para a semifinal do Campeonato Baiano após garantir vaga na terceira fase da Copa do Brasil. A classificação veio na noite de quarta-feira, 25, fora de casa, diante do Ceilândia, em duelo disputado no Estádio Abadião.

No tempo regulamentar, as equipes empataram por 1 a 1, resultado que levou a decisão para as cobranças de pênaltis. Nas penalidades, o Jacuipense foi superior e venceu por 4 a 1, assegurando a permanência na competição nacional.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O grande destaque da disputa foi o goleiro Marcelo. O arqueiro do time baiano defendeu as duas primeiras cobranças do adversário e deu tranquilidade para os batedores do Leão do Sisal, que converteram todas as quatro tentativas, encerrando a série antes mesmo da última rodada prevista.

Leia Também:

Queda do Bahia na Libertadores define o Ba-Vi do Brasileirão; entenda
Sorteio das oitavas da Champions: veja data, horário e onde assistir
Bahia deixou de faturar milhões após eliminação na Libertadores; saiba valor

Além do avanço esportivo, a classificação também garante reforço financeiro. O clube assegurou uma cota de premiação de R$ 950 mil, valor que será incorporado ao orçamento da temporada. Agora, a equipe aguarda o vencedor do confronto entre Cuiabá e o representante de Santa Catarina para conhecer seu próximo adversário no torneio.

O Leão do Sisal aguarda o confronto entre Santa Catarina e Cuiabá para conhecer seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil.

Sem muito tempo para comemorar, o Jacuipense volta a campo no domingo, 1, no Barradão, quando enfrenta o Vitória em confronto que vale vaga na final do Campeonato Baiano. Quem avançar disputará o título estadual contra o vencedor da outra semifinal, entre Bahia e Juazeirense, marcada para sábado, 28.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato baiano copa do brasil jacuipense

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogadores do Jacuipense comemoram classificação na Copa do Brasil
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Jogadores do Jacuipense comemoram classificação na Copa do Brasil
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Jogadores do Jacuipense comemoram classificação na Copa do Brasil
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Jogadores do Jacuipense comemoram classificação na Copa do Brasil
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

x