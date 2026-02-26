Jacuipense avança na Copa do Brasil e garante bolada em premiação

Jogadores do Jacuipense comemoram classificação na Copa do Brasil - Foto: ueslei_photos / Jacuipense

O Jacuipense chega embalado para a semifinal do Campeonato Baiano após garantir vaga na terceira fase da Copa do Brasil. A classificação veio na noite de quarta-feira, 25, fora de casa, diante do Ceilândia, em duelo disputado no Estádio Abadião.

No tempo regulamentar, as equipes empataram por 1 a 1, resultado que levou a decisão para as cobranças de pênaltis. Nas penalidades, o Jacuipense foi superior e venceu por 4 a 1, assegurando a permanência na competição nacional.

O grande destaque da disputa foi o goleiro Marcelo. O arqueiro do time baiano defendeu as duas primeiras cobranças do adversário e deu tranquilidade para os batedores do Leão do Sisal, que converteram todas as quatro tentativas, encerrando a série antes mesmo da última rodada prevista.

Além do avanço esportivo, a classificação também garante reforço financeiro. O clube assegurou uma cota de premiação de R$ 950 mil, valor que será incorporado ao orçamento da temporada. Agora, a equipe aguarda o vencedor do confronto entre Cuiabá e o representante de Santa Catarina para conhecer seu próximo adversário no torneio.

O Leão do Sisal aguarda o confronto entre Santa Catarina e Cuiabá para conhecer seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil.

Sem muito tempo para comemorar, o Jacuipense volta a campo no domingo, 1, no Barradão, quando enfrenta o Vitória em confronto que vale vaga na final do Campeonato Baiano. Quem avançar disputará o título estadual contra o vencedor da outra semifinal, entre Bahia e Juazeirense, marcada para sábado, 28.