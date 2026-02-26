Menu
CAMINHO ATÉ A ORELHUDA

Sorteio das oitavas da Champions: veja data, horário e onde assistir

A fase de liga terminou na última quarta-feira, 25, e definiu os 16 times das oitavas de final

Marina Branco

Por Marina Branco

26/02/2026 - 7:58 h

Taça da Champions League
Taça da Champions League -

As equipes que disputarão as oitavas de final da Champions League já estão definidas - e os próximos confrontos até a decisão serão determinados muito em breve. Nesta sexta-feira, 27, às 8h, a Uefa realiza o sorteio das disputas das oitavas, com datas já definidas para as quartas, semifinais e final.

Leia Também:

Vini Jr. denuncia racismo em jogo do Real Madrid na Champions League
Repescagem definida! Veja confrontos dos playoffs da Champions League
Dupla Ba-Vi vive noite de Champions League neste final de semana

Transmissão

O sorteio será transmitido ao vivo na televisão fechada pela TNT e no pay-per-view pela HBO Max.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Formato e regras do sorteio

Assim como na etapa anterior, o modelo mantém direcionamento prévio dos cruzamentos. Isso significa que cada clube terá apenas dois possíveis adversários no sorteio, deixando poucas opções para serem sorteadas em cada duelo.

O Arsenal, dono da melhor campanha na fase de liga, por exemplo, pode enfrentar apenas Bayer Leverkusen ou Atalanta.

Outra novidade importante envolve o mando de campo. Os oito melhores times da fase de liga terão a vantagem de decidir o confronto das oitavas em casa.

No entanto, caso um desses cabeças de chave seja eliminado, o clube responsável pela eliminação herda esse benefício nas fases seguintes.

Quem são os classificados para as oitavas?

  • Paris Saint-Germain
  • Real Madrid
  • Manchester City
  • Bayern de Munique
  • Liverpool
  • Chelsea
  • Barcelona
  • Arsenal
  • Bayer Leverkusen
  • Atlético de Madrid
  • Atalanta
  • Tottenham
  • Bodo/Glimt
  • Galatasaray
  • Newcastle United
  • Sporting

Datas do mata-mata

  • Oitavas de final: 10 a 18 de março
  • Quartas de final: 7 a 15 de abril
  • Semifinais: 26 de abril a 6 de maio
  • Final: 30 de maio

Com o chaveamento completo sendo definido já no sorteio, os clubes conhecerão não apenas o próximo adversário, mas também o possível caminho até a decisão da principal competição de clubes da Europa.

