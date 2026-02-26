CAMINHO ATÉ A ORELHUDA
Sorteio das oitavas da Champions: veja data, horário e onde assistir
A fase de liga terminou na última quarta-feira, 25, e definiu os 16 times das oitavas de final
Por Marina Branco
As equipes que disputarão as oitavas de final da Champions League já estão definidas - e os próximos confrontos até a decisão serão determinados muito em breve. Nesta sexta-feira, 27, às 8h, a Uefa realiza o sorteio das disputas das oitavas, com datas já definidas para as quartas, semifinais e final.
Transmissão
O sorteio será transmitido ao vivo na televisão fechada pela TNT e no pay-per-view pela HBO Max.
Formato e regras do sorteio
Assim como na etapa anterior, o modelo mantém direcionamento prévio dos cruzamentos. Isso significa que cada clube terá apenas dois possíveis adversários no sorteio, deixando poucas opções para serem sorteadas em cada duelo.
O Arsenal, dono da melhor campanha na fase de liga, por exemplo, pode enfrentar apenas Bayer Leverkusen ou Atalanta.
Outra novidade importante envolve o mando de campo. Os oito melhores times da fase de liga terão a vantagem de decidir o confronto das oitavas em casa.
No entanto, caso um desses cabeças de chave seja eliminado, o clube responsável pela eliminação herda esse benefício nas fases seguintes.
Quem são os classificados para as oitavas?
- Paris Saint-Germain
- Real Madrid
- Manchester City
- Bayern de Munique
- Liverpool
- Chelsea
- Barcelona
- Arsenal
- Bayer Leverkusen
- Atlético de Madrid
- Atalanta
- Tottenham
- Bodo/Glimt
- Galatasaray
- Newcastle United
- Sporting
Datas do mata-mata
- Oitavas de final: 10 a 18 de março
- Quartas de final: 7 a 15 de abril
- Semifinais: 26 de abril a 6 de maio
- Final: 30 de maio
Com o chaveamento completo sendo definido já no sorteio, os clubes conhecerão não apenas o próximo adversário, mas também o possível caminho até a decisão da principal competição de clubes da Europa.
