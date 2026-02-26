Sorteio das oitavas da Champions: veja data, horário e onde assistir

Siga o A TARDE no Google

Taça da Champions League - Foto: UEFA

As equipes que disputarão as oitavas de final da Champions League já estão definidas - e os próximos confrontos até a decisão serão determinados muito em breve. Nesta sexta-feira, 27, às 8h, a Uefa realiza o sorteio das disputas das oitavas, com datas já definidas para as quartas, semifinais e final.

Transmissão

O sorteio será transmitido ao vivo na televisão fechada pela TNT e no pay-per-view pela HBO Max.

Formato e regras do sorteio

Assim como na etapa anterior, o modelo mantém direcionamento prévio dos cruzamentos. Isso significa que cada clube terá apenas dois possíveis adversários no sorteio, deixando poucas opções para serem sorteadas em cada duelo.

O Arsenal, dono da melhor campanha na fase de liga, por exemplo, pode enfrentar apenas Bayer Leverkusen ou Atalanta.

Outra novidade importante envolve o mando de campo. Os oito melhores times da fase de liga terão a vantagem de decidir o confronto das oitavas em casa.

No entanto, caso um desses cabeças de chave seja eliminado, o clube responsável pela eliminação herda esse benefício nas fases seguintes.

Quem são os classificados para as oitavas?

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Manchester City

Bayern de Munique

Liverpool

Chelsea

Barcelona

Arsenal

Bayer Leverkusen

Atlético de Madrid

Atalanta

Tottenham

Bodo/Glimt

Galatasaray

Newcastle United

Sporting

Datas do mata-mata

Oitavas de final: 10 a 18 de março

Quartas de final: 7 a 15 de abril

Semifinais: 26 de abril a 6 de maio

Final: 30 de maio

Com o chaveamento completo sendo definido já no sorteio, os clubes conhecerão não apenas o próximo adversário, mas também o possível caminho até a decisão da principal competição de clubes da Europa.