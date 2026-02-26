Menu
REFORÇO IMPORTANTE

Camutanga se recupera e vira reforço do Vitória no Campeonato Baiano

O zagueiro precisou ser substituido contra o Galícia por conta de um desconforto muscular

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

26/02/2026 - 12:58 h | Atualizada em 26/02/2026 - 13:26

Camutanga em campo pelo Vitória
Camutanga em campo pelo Vitória -

O Vitória terá um reforço importante para disputar as fases finais do Campeonato Baiano. O zagueiro Camutanga está à disposição do elenco para o jogo contra o Jacuipense, marcado para este domingo, 1º, às 17h, no Barradão.

Camutanga havia sido substituído no fim do primeiro tempo na partida contra o Galícia, pela nona e última rodada da fase de grupos, após relatar desconforto e apresentar suspeita de lesão muscular.

Já recuperado, Camutanga treina normalmente com o elenco rubro-negro. Com isso, ele está confirmado entre os relacionados para entrar em campo no final de semana, pela semifinal do estadual.

Trajetória de Camutanga no Leão

Camutanga chegou ao Vitória em 2023, ano em que atuou em 49 partidas e se tornou um dos pilares defensivos da equipe. Em 2024, o jogador perdeu espaço e participou de apenas 24 jogos, sendo emprestado ao Remo para a disputa da Série B.

Após se destacar na equipe paraense em 14 partidas, o zagueiro retornou ao Vitória em 2025. Na última temporada, ele entrou em campo 17 vezes, consolidando-se como uma das principais peças do elenco rubro-negro na campanha que evitou o rebaixamento da equipe. Até o momento, em 2026, ele atuou por 6 partidas, sendo peça fundamental na defesa do Vitória, atuando por 90 minutos em todos os jogos.

Tags:

barradão Camutanga DM do Vitória esporte futebol baiano Leão da Barra mercado da bola

Ver todas

x