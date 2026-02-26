Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASILEIRÃO 2026

Ex-Bahia, Cauly marca primeiro gol pelo São Paulo e é herói no Brasileirão

Jogador marcou seu primeiro gol pelo novo clube nesta quarta, 25

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

26/02/2026 - 14:59 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Cauly comemorando gol pelo São Paulo
Cauly comemorando gol pelo São Paulo -

O time do São Paulo garantiu um resultado positivo ao vencer o time do Coritiba por 1 a 0, nesta quarta-feira, 25, pelo Brasileirão. O gol do triunfo tricolor foi marcado pelo ex-atleta do Esporte Clube Bahia, Cauly, que foi herói ao converter uma penalidade no segundo tempo.

Em entrevista à Amazon Prime Vídeo, Cauly exaltou que está muito feliz em ter marcado o gol, e comentou sobre a decisão de ser o responsável por bater o pênalti decisivo no confronto.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Fico muito feliz, sensação incrível. Sabemos das dificuldades de jogar fora de casa e fico feliz por ter tido essa chance de poder começar o jogo hoje e contribuir com o gol",

"Foi uma decisão da comissão, ontem tínhamos treinado bastante ali. Estava confiante. Ontem bati todas cruzadas, mas hoje o goleiro pediu do outro lado, e fui feliz. Fico muito feliz por ter ajudado a equipe", celebrou o jogador.

Leia Também:

Camutanga se recupera e vira reforço do Vitória no Campeonato Baiano
Bahia se une aos brasileiros que caíram na pré-Libertadores na década
Rogério Ceni justifica a escolha de Dell para bater pênalti na Libertadores

Passagem pelo Bahia

Cauly chegou ao São Paulo no início de 2026, após perder espaço no time do Bahia, em que jogava desde o ano de 2023. Pela camisa do Esquadrão, Cauly acumulou 111 partidas, com 23 gols e 24 assistências distribuídas.

Com a soma dos resultados da rodada, o São Paulo assume momentaneamente a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Agora o time foca suas atenções no Campeonato Paulista, onde joga a semifinal contra o Palmeiras, no domingo, 26.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Cauly Futebol São Paulo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cauly comemorando gol pelo São Paulo
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Cauly comemorando gol pelo São Paulo
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Cauly comemorando gol pelo São Paulo
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Cauly comemorando gol pelo São Paulo
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

x