Ex-Bahia, Cauly marca primeiro gol pelo São Paulo e é herói no Brasileirão

Cauly comemorando gol pelo São Paulo - Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

O time do São Paulo garantiu um resultado positivo ao vencer o time do Coritiba por 1 a 0, nesta quarta-feira, 25, pelo Brasileirão. O gol do triunfo tricolor foi marcado pelo ex-atleta do Esporte Clube Bahia, Cauly, que foi herói ao converter uma penalidade no segundo tempo.

Em entrevista à Amazon Prime Vídeo, Cauly exaltou que está muito feliz em ter marcado o gol, e comentou sobre a decisão de ser o responsável por bater o pênalti decisivo no confronto.

"Fico muito feliz, sensação incrível. Sabemos das dificuldades de jogar fora de casa e fico feliz por ter tido essa chance de poder começar o jogo hoje e contribuir com o gol",

"Foi uma decisão da comissão, ontem tínhamos treinado bastante ali. Estava confiante. Ontem bati todas cruzadas, mas hoje o goleiro pediu do outro lado, e fui feliz. Fico muito feliz por ter ajudado a equipe", celebrou o jogador.

Passagem pelo Bahia

Cauly chegou ao São Paulo no início de 2026, após perder espaço no time do Bahia, em que jogava desde o ano de 2023. Pela camisa do Esquadrão, Cauly acumulou 111 partidas, com 23 gols e 24 assistências distribuídas.

Com a soma dos resultados da rodada, o São Paulo assume momentaneamente a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Agora o time foca suas atenções no Campeonato Paulista, onde joga a semifinal contra o Palmeiras, no domingo, 26.