Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

O torcedor chileno de 27 anos, identificado como Francisco Javier Sepílveda Vargas, preso após ser flagrado fazendo gestos racistas durante a partida entre Bahia e O’Higgins na Arena Fonte Nova, terá audiência de custódia nesta sexta-feira, 27, em Salvador. A Justiça vai analisar se ele permanecerá detido ou se terá medidas cautelares aplicadas

O episódio ocorreu no intervalo do jogo da Copa Libertadores da América de 2026, nesta quarta-feira, 25, quando câmeras de videomonitoramento registraram o homem fazendo gestos similares a macacos, direcionados aos atletas do Bahia. A Polícia Civil identificou o suspeito, que foi autuado por crime de racismo e está à disposição da Justiça.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial dos Barris, onde o suspeito realizou os exames de praxe após a prisão. A audiência de custódia definirá se ele permanecerá detido ou terá medidas cautelares aplicadas.

A partida terminou com vitória do Bahia por 2 a 1, mas a equipe comandada por Rogério Ceni foi eliminada da competição nos pênaltis, diante de mais de 45 mil torcedores na Arena Fonte Nova. Apesar da eliminação, a data do primeiro duelo do clube contra o Vitória, pelo Brasileirão, no dia 11 de março, permanece confirmada.