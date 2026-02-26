Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Homem de 27 anos foi autuado por crime de racismo e segue à disposição da Justiça

Luan Julião

Por Luan Julião

26/02/2026 - 18:47 h | Atualizada em 26/02/2026 - 19:05

Audiência de custódia nesta sexta vai definir se torcedor chileno permanecerá detido
O torcedor chileno de 27 anos, identificado como Francisco Javier Sepílveda Vargas, preso após ser flagrado fazendo gestos racistas durante a partida entre Bahia e O’Higgins na Arena Fonte Nova, terá audiência de custódia nesta sexta-feira, 27, em Salvador. A Justiça vai analisar se ele permanecerá detido ou se terá medidas cautelares aplicadas

O episódio ocorreu no intervalo do jogo da Copa Libertadores da América de 2026, nesta quarta-feira, 25, quando câmeras de videomonitoramento registraram o homem fazendo gestos similares a macacos, direcionados aos atletas do Bahia. A Polícia Civil identificou o suspeito, que foi autuado por crime de racismo e está à disposição da Justiça.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial dos Barris, onde o suspeito realizou os exames de praxe após a prisão. A audiência de custódia definirá se ele permanecerá detido ou terá medidas cautelares aplicadas.

A partida terminou com vitória do Bahia por 2 a 1, mas a equipe comandada por Rogério Ceni foi eliminada da competição nos pênaltis, diante de mais de 45 mil torcedores na Arena Fonte Nova. Apesar da eliminação, a data do primeiro duelo do clube contra o Vitória, pelo Brasileirão, no dia 11 de março, permanece confirmada.

audiência de custódia Bahia Copa Libertadores esportes O'Higgins racismo

x