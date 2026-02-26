Mãe tem dedos amputados pela filha por desavença religiosa

- Foto: Divulgação | PMSE

Uma mulher foi detida em Itaperuna, no noroeste do Rio de Janeiro, acusada de amputar quase todos os dedos dos pés da mãe. A prisão ocorreu nesta terça-feira, 24 e foi realizada por agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) na própria cidade.

Segundo a polícia, a suspeita procurou a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Guaritá para relatar os ferimentos da mãe e solicitar atendimento médico. Inicialmente, a vítima informou aos policiais militares que os cortes teriam sido causados por uma queda. Contudo, a versão foi descartada devido à gravidade das lesões.

Investigação descartou terceiros

Durante as apurações, a suspeita alegou que uma conhecida de Macaé, no Norte Fluminense, teria cometido o crime. A hipótese, porém, não se sustentou: câmeras de segurança registraram que ninguém entrou ou saiu pela única porta da residência, onde moravam apenas mãe e filha.

A perícia também constatou que não houve arrombamento e que o chão da casa havia sido lavado, fato que a própria acusada admitiu. Os quartos da residência eram separados por uma parede, reforçando que não havia indícios de terceiros no local. A mulher citada da cidade vizinha negou qualquer envolvimento, e vizinhos relataram que a suspeita apresentava delírios, afirmando ver a conhecida com frequência, motivados por desavenças religiosas.

Prisão e investigação

A acusada, cuja identidade não foi divulgada, foi autuada em flagrante por lesões gravíssimas no contexto de violência doméstica. O caso segue em investigação na 143ª DP de Itaperuna.