Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Mãe tem dedos amputados pela filha por desavença religiosa

Câmeras e perícia descartaram a participação de terceiros no crime

Redação

Por Redação

26/02/2026 - 18:26 h | Atualizada em 26/02/2026 - 19:05

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Mãe tem dedos amputados pela filha por desavença religiosa
-

Uma mulher foi detida em Itaperuna, no noroeste do Rio de Janeiro, acusada de amputar quase todos os dedos dos pés da mãe. A prisão ocorreu nesta terça-feira, 24 e foi realizada por agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) na própria cidade.

Segundo a polícia, a suspeita procurou a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Guaritá para relatar os ferimentos da mãe e solicitar atendimento médico. Inicialmente, a vítima informou aos policiais militares que os cortes teriam sido causados por uma queda. Contudo, a versão foi descartada devido à gravidade das lesões.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Investigação descartou terceiros

Durante as apurações, a suspeita alegou que uma conhecida de Macaé, no Norte Fluminense, teria cometido o crime. A hipótese, porém, não se sustentou: câmeras de segurança registraram que ninguém entrou ou saiu pela única porta da residência, onde moravam apenas mãe e filha.

Leia Também:

Eduardo Bolsonaro é afastado de cargo na PF pela quantidade de faltas
PM é internado com suspeita de envenenamento após consumir açaí na BA
"Desesperada”, diz mãe ao denunciar babá suspeita de dopar crianças em Salvador

A perícia também constatou que não houve arrombamento e que o chão da casa havia sido lavado, fato que a própria acusada admitiu. Os quartos da residência eram separados por uma parede, reforçando que não havia indícios de terceiros no local. A mulher citada da cidade vizinha negou qualquer envolvimento, e vizinhos relataram que a suspeita apresentava delírios, afirmando ver a conhecida com frequência, motivados por desavenças religiosas.

Prisão e investigação

A acusada, cuja identidade não foi divulgada, foi autuada em flagrante por lesões gravíssimas no contexto de violência doméstica. O caso segue em investigação na 143ª DP de Itaperuna.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

direitos das mulheres investigação criminal Itaperuna lesões graves Polícia Civil violência doméstica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

x