PM é internado com suspeita de envenenamento após consumir açaí na BA

Um policial militar da reserva, de 56 anos, precisou ser internado após apresentar sintomas compatíveis com envenenamento, no povoado de Baraúna, área rural de Barreiras, no oeste da Bahia, na terça-feira, 24.

Tudo ocorreu após um homem ainda não identificado ir até a residência do sargento levando uma sacola com marmitas, duas garrafas de suco e duas porções de açaí. Ele teria dito que o açaí fazia parte de um brinde supostamente enviado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Após ingerir uma das porções, o policial começou a sentir tontura e, em seguida, perdeu a consciência. A esposa acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou o atendimento inicial e encaminhou a vítima para uma unidade hospitalar.

Cerca de 20 minutos depois do socorro, por volta das 13h50, o mesmo homem foi visto novamente nas proximidades da casa. Segundo relatos, ele chamou pelo morador e, sem obter resposta, entrou no imóvel e saiu dirigindo a picape do policial.

O veículo foi posteriormente avistado em Luís Eduardo Magalhães, mas não há confirmação oficial sobre sua recuperação.

Investigação

A Polícia Militar da Bahia informou que equipes da Rondesp foram acionadas para verificar a denúncia de furto de veículo. Um familiar relatou aos agentes que o sargento da reserva havia consumido alimentos entregues por um desconhecido horas antes do desaparecimento do carro.

Os alimentos e demais materiais recebidos na residência foram recolhidos e encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para análise pericial.

O policial segue internado no Hospital do Oeste, em Barreiras, sob acompanhamento médico.

A Polícia Civil informou que, até o momento, não localizou registro formal da ocorrência.

Posicionamento da CDL Barreiras

Em nota, a CDL Barreiras esclareceu que não tem qualquer relação com a entrega de alimentos supostamente vinculada ao seu nome. A entidade afirmou que não realiza distribuição de marmitas ou açaí e que todas as suas campanhas são divulgadas exclusivamente pelos canais oficiais.

A instituição também alertou a população para que desconfie de brindes ou promoções não anunciadas oficialmente e orientou que situações suspeitas sejam comunicadas imediatamente à Polícia Militar, por meio do telefone 190.