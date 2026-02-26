Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGAÇÃO

PM é internado com suspeita de envenenamento após consumir açaí na BA

Carro da vítima foi levado pelo suposto entregador.

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

26/02/2026 - 17:20 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem PM é internado com suspeita de envenenamento após consumir açaí na BA
-

Um policial militar da reserva, de 56 anos, precisou ser internado após apresentar sintomas compatíveis com envenenamento, no povoado de Baraúna, área rural de Barreiras, no oeste da Bahia, na terça-feira, 24.

Tudo ocorreu após um homem ainda não identificado ir até a residência do sargento levando uma sacola com marmitas, duas garrafas de suco e duas porções de açaí. Ele teria dito que o açaí fazia parte de um brinde supostamente enviado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após ingerir uma das porções, o policial começou a sentir tontura e, em seguida, perdeu a consciência. A esposa acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou o atendimento inicial e encaminhou a vítima para uma unidade hospitalar.

Cerca de 20 minutos depois do socorro, por volta das 13h50, o mesmo homem foi visto novamente nas proximidades da casa. Segundo relatos, ele chamou pelo morador e, sem obter resposta, entrou no imóvel e saiu dirigindo a picape do policial.

O veículo foi posteriormente avistado em Luís Eduardo Magalhães, mas não há confirmação oficial sobre sua recuperação.

Leia Também:

"Desesperada”, diz mãe ao denunciar babá suspeita de dopar crianças em Salvador
Quem é Adilsinho, o maior bicheiro e chefe da máfia do cigarro preso no RJ
Mulher é morta após recusar beijo e suspeito dispara: "Besteira"

Investigação

A Polícia Militar da Bahia informou que equipes da Rondesp foram acionadas para verificar a denúncia de furto de veículo. Um familiar relatou aos agentes que o sargento da reserva havia consumido alimentos entregues por um desconhecido horas antes do desaparecimento do carro.

Os alimentos e demais materiais recebidos na residência foram recolhidos e encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para análise pericial.

O policial segue internado no Hospital do Oeste, em Barreiras, sob acompanhamento médico.

A Polícia Civil informou que, até o momento, não localizou registro formal da ocorrência.

Posicionamento da CDL Barreiras

Em nota, a CDL Barreiras esclareceu que não tem qualquer relação com a entrega de alimentos supostamente vinculada ao seu nome. A entidade afirmou que não realiza distribuição de marmitas ou açaí e que todas as suas campanhas são divulgadas exclusivamente pelos canais oficiais.

A instituição também alertou a população para que desconfie de brindes ou promoções não anunciadas oficialmente e orientou que situações suspeitas sejam comunicadas imediatamente à Polícia Militar, por meio do telefone 190.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Caso Policial investigação oeste da bahia polícia militar segurança pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

x