Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRUELDADE

Mulher é morta após recusar beijo e suspeito dispara: "Besteira"

Vítima teria comprado um celular com o suspeito, que cometeu o crime durante a entrega do aparelho

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

26/02/2026 - 13:08 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Mulher é morta após recusar beijo e suspeito dispara: "Besteira"
-

Uma mulher de 38 anos foi morta em frente à casa onde morava, no município Campos Altos, em Minas Gerais, na noite de segunda-feira, 23. Priscila Beatriz Assis Teixeira foi atingida com diversos golpes de canivete após se recusar a beijar o suspeito, de 18 anos.

O crime ocorreu quando o homem vendeu um celular para a vítima. No ato da entrega, ele tentou se aproximar e, diante da recusa, a atacou. Os dois filhos da vítima, de cinco e oito anos, presenciaram a cena.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A mulher chegou a ser socorrida para o Pronto Atendimento Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito na unidade.

Leia Também:

Padre é condenado após roubar 600 celulares doados a hospital
Funcionária de joalheria é morta pelo ex-namorado em shopping
Torcedor do O'Higgins é preso ao imitar macaco na Fonte Nova

Homem foi preso

Após o ataque, o suspeito fugiu a pé, mas imagens de câmeras de segurança de casas vizinhas o registraram de calça jeans, bota amarela, jaqueta escura e boné preto, pulando muros, o que ajudou a reconstruir a rota de fuga.

O filho mais velho também descreveu as características físicas e roupas. Durante a fuga, uma testemunha afirmou ter visto o homem invadir o imóvel ao tentar escapar. Além disso, a polícia recebeu a informação de ele tentou chamar um táxi, alegando ter cometido “um fato grave” e que precisava deixar a cidade.

No dia seguinte, o suspeito foi localizado em um imóvel no bairro Juca Franco, juntamente com roupas molhadas e sujas de barro, compatíveis às registradas nas imagens.

Ele confessou o assassinato, detalhando toda a ação. Sem antecedentes criminais, o homem foi encaminhado ao presídio de Araxá.

De acordo com a Polícia Militar, em depoimento, ele declarou que estava arrependido. Ele teria classificado o episódio como “besteira” e "burrice" e garantiu que teve um “branco” no momento do ataque.

Ele foi submetido a exame de corpo de delito, ouvido na Delegacia de Plantão e encaminhado ao Presídio Regional de Araxá. O suspeito responde por feminicídio e permanece à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

feminicídio Homem é preso MInas Gerais segurança pública violência doméstica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

Play

El Mencho: o sucessor de El Chapo que comandava o cartel mais violento do México

Play

VÍDEO: Partida de futebol é interrompida a tiros após morte de narcotraficante

Play

Engavetamento com 13 veículos na BR-324 deixa feridos na Bahia

x