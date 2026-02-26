CRUELDADE
Mulher é morta após recusar beijo e suspeito dispara: "Besteira"
Vítima teria comprado um celular com o suspeito, que cometeu o crime durante a entrega do aparelho
Por Luiza Nascimento
Uma mulher de 38 anos foi morta em frente à casa onde morava, no município Campos Altos, em Minas Gerais, na noite de segunda-feira, 23. Priscila Beatriz Assis Teixeira foi atingida com diversos golpes de canivete após se recusar a beijar o suspeito, de 18 anos.
O crime ocorreu quando o homem vendeu um celular para a vítima. No ato da entrega, ele tentou se aproximar e, diante da recusa, a atacou. Os dois filhos da vítima, de cinco e oito anos, presenciaram a cena.
A mulher chegou a ser socorrida para o Pronto Atendimento Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito na unidade.
Homem foi preso
Após o ataque, o suspeito fugiu a pé, mas imagens de câmeras de segurança de casas vizinhas o registraram de calça jeans, bota amarela, jaqueta escura e boné preto, pulando muros, o que ajudou a reconstruir a rota de fuga.
O filho mais velho também descreveu as características físicas e roupas. Durante a fuga, uma testemunha afirmou ter visto o homem invadir o imóvel ao tentar escapar. Além disso, a polícia recebeu a informação de ele tentou chamar um táxi, alegando ter cometido “um fato grave” e que precisava deixar a cidade.
No dia seguinte, o suspeito foi localizado em um imóvel no bairro Juca Franco, juntamente com roupas molhadas e sujas de barro, compatíveis às registradas nas imagens.
Ele confessou o assassinato, detalhando toda a ação. Sem antecedentes criminais, o homem foi encaminhado ao presídio de Araxá.
De acordo com a Polícia Militar, em depoimento, ele declarou que estava arrependido. Ele teria classificado o episódio como “besteira” e "burrice" e garantiu que teve um “branco” no momento do ataque.
Ele foi submetido a exame de corpo de delito, ouvido na Delegacia de Plantão e encaminhado ao Presídio Regional de Araxá. O suspeito responde por feminicídio e permanece à disposição da Justiça.
