POLÍCIA
Funcionária de joalheria é morta pelo ex-namorado em shopping
Suspeito foi baleado após o crime e está internado em estado grave
Por Victoria Isabel
Uma funcionária de uma joalheria foi morta pelo ex-namorado dentro de um shopping em São Bernardo do Campo, em São Paulo, na noite de quarta-feira, 25. A vítima foi identificada como Cibelle Monteiro Alves. O suspeito, Cássio Henrique da Silva, invadiu o estabelecimento onde ela trabalhava e a atacou com uma faca.
De acordo com as informações, Cássio entrou no shopping portando uma arma falsa, o que inicialmente levantou a suspeita de tentativa de assalto. Após render funcionárias da loja, ele sacou uma faca e desferiu golpes contra Cibelle. Policiais intervieram e balearam o agressor na região da cintura. Ele foi socorrido e está internado em estado grave.
O relacionamento entre Cibelle e Cássio durou cerca de seis anos e chegou ao fim definitivamente em maio do ano passado. Durante o período de separação, a vítima solicitou medidas protetivas contra o ex-companheiro em diferentes ocasiões.
Testemunhas relataram momentos de pânico no shopping durante a ação. Um policial civil que estava de folga e fazia compras no local percebeu a movimentação suspeita e acionou reforço, contribuindo para a rápida intervenção.
A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio e apura se houve falha ou conivência que tenha permitido a entrada do suspeito no shopping, apesar de eventuais restrições impostas pelo estabelecimento.
