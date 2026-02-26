Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Funcionária de joalheria é morta pelo ex-namorado em shopping

Suspeito foi baleado após o crime e está internado em estado grave

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

26/02/2026 - 9:16 h

Suspeito entrou no shopping portando uma arma falsa
Uma funcionária de uma joalheria foi morta pelo ex-namorado dentro de um shopping em São Bernardo do Campo, em São Paulo, na noite de quarta-feira, 25. A vítima foi identificada como Cibelle Monteiro Alves. O suspeito, Cássio Henrique da Silva, invadiu o estabelecimento onde ela trabalhava e a atacou com uma faca.

De acordo com as informações, Cássio entrou no shopping portando uma arma falsa, o que inicialmente levantou a suspeita de tentativa de assalto. Após render funcionárias da loja, ele sacou uma faca e desferiu golpes contra Cibelle. Policiais intervieram e balearam o agressor na região da cintura. Ele foi socorrido e está internado em estado grave.

O relacionamento entre Cibelle e Cássio durou cerca de seis anos e chegou ao fim definitivamente em maio do ano passado. Durante o período de separação, a vítima solicitou medidas protetivas contra o ex-companheiro em diferentes ocasiões.

Leia Também:

Sobe para três o número de crianças baleadas em Salvador e RMS em 2026
Criança é baleada e suspeito morre durante troca de tiros em Salvador
Lulinha é citado por testemunhas em investigação na fraude do INSS

Testemunhas relataram momentos de pânico no shopping durante a ação. Um policial civil que estava de folga e fazia compras no local percebeu a movimentação suspeita e acionou reforço, contribuindo para a rápida intervenção.

A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio e apura se houve falha ou conivência que tenha permitido a entrada do suspeito no shopping, apesar de eventuais restrições impostas pelo estabelecimento.

x