Lulinha é citado por testemunhas em investigação na fraude do INSS

Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Reprodução

O filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Fábio Luiz Lula da Silva, se colocou à disposição da Justiça nas investigações da Operação Sem Desconto, que apura um esquema de fraudes envolvendo descontos associativos indevidos em benefícios do INSS. Além disso, a defesa de Lulinha – como é conhecido o filho do petista – protocolou um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para ter acesso aos autos das investigações.

Lulinha não foi alvo de nenhuma fase da operação, mas teve o nome citado por uma testemunha do caso, que afirmou que ele teria atuado junto com o lobista Antônio Camilo Antunes, o “careca do INSS”, para destravar negócios no Ministério da Saúde.

“Apesar de Fábio Luís não ter sido alvo da operação ‘Sem Desconto’, nem objeto de medidas ou restrições judiciais, entendemos ser necessário pedir ao STF acesso aos autos após a publicação de seguidas matérias de teor acusatório e difamante, contendo trechos isolados do inquérito sigiloso”, diz Guilherme Suguimori, representante da defesa de Lulinha.

“Ao fazer o pedido, Fábio também se colocou à disposição do tribunal para prestar qualquer esclarecimento eventualmente necessário, o que poderá fazer após a concessão de acesso”, acrescentou.

A defesa de Lulinha reiterou ainda que ele não tem nenhuma relação com as “fraudes do INSS, não participou de fraudes ou desvios e não recebeu valores dessa fonte criminosa”.