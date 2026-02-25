Menu
POLÍTICA
JUSTIÇA

Lulinha é citado por testemunhas em investigação na fraude do INSS

Filho do presidente Lula se colocou à disposição do STF para prestar esclarecimentos

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

25/02/2026 - 21:42 h

Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
O filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Fábio Luiz Lula da Silva, se colocou à disposição da Justiça nas investigações da Operação Sem Desconto, que apura um esquema de fraudes envolvendo descontos associativos indevidos em benefícios do INSS. Além disso, a defesa de Lulinha – como é conhecido o filho do petista – protocolou um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para ter acesso aos autos das investigações.

Lulinha não foi alvo de nenhuma fase da operação, mas teve o nome citado por uma testemunha do caso, que afirmou que ele teria atuado junto com o lobista Antônio Camilo Antunes, o “careca do INSS”, para destravar negócios no Ministério da Saúde.

Leia Também:

INSS inicia pagamento de benefícios de fevereiro; veja calendário
Sistema do INSS para simulação de aposentadoria é reativado
Empréstimos suspeitos: INSS avalia devolver dinheiro a aposentados

“Apesar de Fábio Luís não ter sido alvo da operação ‘Sem Desconto’, nem objeto de medidas ou restrições judiciais, entendemos ser necessário pedir ao STF acesso aos autos após a publicação de seguidas matérias de teor acusatório e difamante, contendo trechos isolados do inquérito sigiloso”, diz Guilherme Suguimori, representante da defesa de Lulinha.

“Ao fazer o pedido, Fábio também se colocou à disposição do tribunal para prestar qualquer esclarecimento eventualmente necessário, o que poderá fazer após a concessão de acesso”, acrescentou.

A defesa de Lulinha reiterou ainda que ele não tem nenhuma relação com as “fraudes do INSS, não participou de fraudes ou desvios e não recebeu valores dessa fonte criminosa”.

x