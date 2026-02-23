INSS inicia pagamento de benefícios de fevereiro; veja calendário

Siga o A TARDE no Google

As datas seguem o calendário oficial de pagamentos - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os aposentados, pensionistas e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber os pagamentos referentes ao mês de fevereiro a partir desta segunda-feira, 23.

As datas seguem o calendário oficial de pagamentos, definido conforme o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador. Por exemplo, se o número do benefício for 0108-4, o dígito final a ser considerado é o 8.

Os pagamentos para quem recebe até um salário mínimo começam nesta segunda-feira, 23, e seguem até 6 de março. Já os benefícios acima de um salário mínimo terão início em 2 de março, com depósitos também previstos até o dia 6. Confira abaixo todas as datas:



Calendário para quem ganha até 1 salário mínimo:

FINAL 1 - 23/FEVEREIRO

FINAL 2 - 24/FEVEREIRO

FINAL 3 - 25/FEVEREIRO

FINAL 4 - 26/FEVEREIRO

FINAL 5 - 27/FEVEREIRO

FINAL 6 - 2/MARÇO

FINAL 7 - 3/MARÇO

FINAL 8 - 4/MARÇO

FINAL 9 - 5/MARÇO

FINAL 0 - 6/MARÇO

Calendário para quem ganha acima de 1 salário mínimo: