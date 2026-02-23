BRASIL
INSS inicia pagamento de benefícios de fevereiro; veja calendário
Caledário leva em conta o número final do cartão
Por Victoria Isabel
Os aposentados, pensionistas e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber os pagamentos referentes ao mês de fevereiro a partir desta segunda-feira, 23.
As datas seguem o calendário oficial de pagamentos, definido conforme o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador. Por exemplo, se o número do benefício for 0108-4, o dígito final a ser considerado é o 8.
Os pagamentos para quem recebe até um salário mínimo começam nesta segunda-feira, 23, e seguem até 6 de março. Já os benefícios acima de um salário mínimo terão início em 2 de março, com depósitos também previstos até o dia 6. Confira abaixo todas as datas:
Calendário para quem ganha até 1 salário mínimo:
- FINAL 1 - 23/FEVEREIRO
- FINAL 2 - 24/FEVEREIRO
- FINAL 3 - 25/FEVEREIRO
- FINAL 4 - 26/FEVEREIRO
- FINAL 5 - 27/FEVEREIRO
- FINAL 6 - 2/MARÇO
- FINAL 7 - 3/MARÇO
- FINAL 8 - 4/MARÇO
- FINAL 9 - 5/MARÇO
- FINAL 0 - 6/MARÇO
Calendário para quem ganha acima de 1 salário mínimo:
- FINAL 1 E 6 - 2/MARÇO
- FINAL 2 E 7 - 3/MARÇO
- FINAL 3 E 8 - 4/MARÇO
- FINAL 4 E 9 - 5/MARÇO
- FINAL 5 E 0 - 6/MARÇO
