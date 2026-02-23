Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

INSS inicia pagamento de benefícios de fevereiro; veja calendário

Caledário leva em conta o número final do cartão

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

23/02/2026 - 7:23 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
As datas seguem o calendário oficial de pagamentos
As datas seguem o calendário oficial de pagamentos -

Os aposentados, pensionistas e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber os pagamentos referentes ao mês de fevereiro a partir desta segunda-feira, 23.

As datas seguem o calendário oficial de pagamentos, definido conforme o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador. Por exemplo, se o número do benefício for 0108-4, o dígito final a ser considerado é o 8.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os pagamentos para quem recebe até um salário mínimo começam nesta segunda-feira, 23, e seguem até 6 de março. Já os benefícios acima de um salário mínimo terão início em 2 de março, com depósitos também previstos até o dia 6. Confira abaixo todas as datas:

Calendário para quem ganha até 1 salário mínimo:

  • FINAL 1 - 23/FEVEREIRO
  • FINAL 2 - 24/FEVEREIRO
  • FINAL 3 - 25/FEVEREIRO
  • FINAL 4 - 26/FEVEREIRO
  • FINAL 5 - 27/FEVEREIRO
  • FINAL 6 - 2/MARÇO
  • FINAL 7 - 3/MARÇO
  • FINAL 8 - 4/MARÇO
  • FINAL 9 - 5/MARÇO
  • FINAL 0 - 6/MARÇO

Leia Também:

Imposto de Renda 2026: saiba se gastos no cartão de crédito podem levar à malha fina
Lula quebra silêncio sobre desfile que o homenageou: “extraordinário”
Fim da escala 6x1 ganha novo estímulo na Câmara dos Deputados

Calendário para quem ganha acima de 1 salário mínimo:

  • FINAL 1 E 6 - 2/MARÇO
  • FINAL 2 E 7 - 3/MARÇO
  • FINAL 3 E 8 - 4/MARÇO
  • FINAL 4 E 9 - 5/MARÇO
  • FINAL 5 E 0 - 6/MARÇO

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

beneficiários Benefícios Calendário INSS pagamento

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
As datas seguem o calendário oficial de pagamentos
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

As datas seguem o calendário oficial de pagamentos
Play

Navio bate em balsas em porto e tripulantes se jogam no mar; veja vídeo

As datas seguem o calendário oficial de pagamentos
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

As datas seguem o calendário oficial de pagamentos
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

x