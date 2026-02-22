Menu
DE OLHO NO LEÃO!

Imposto de Renda 2026: saiba se gastos no cartão de crédito podem levar à malha fina

Receita Federal cruza gastos no cartão com renda declarada

Ane Catarine

Por Ane Catarine

22/02/2026 - 20:15 h

Imposto de Renda 2026, referente ao ano-base 2025, será liberado em breve
Imposto de Renda 2026, referente ao ano-base 2025, será liberado em breve

Quem vai declarar o Imposto de Renda 2026, referente ao ano-base 2025, precisa conferir se os rendimentos informados são compatíveis com os gastos realizados no cartão de crédito. Quando as despesas superam as receitas declaradas, a declaração pode cair na malha fina.

Esse risco aumentou com o avanço do cruzamento eletrônico de dados. A Receita Federal intensificou a fiscalização por meio da e-Financeira, sistema regulamentado pela Instrução Normativa RFB nº 1.571/2015, que amplia a capacidade de monitoramento das movimentações financeiras.

Leia Também:

Imposto de Renda 2026: veja prazos e se você já é obrigado a declarar
Motorista Uber e 99: aprenda a declarar o Imposto de Renda sem cair na malha fina
Mudança no Imposto de Renda: saiba quando a nova regra começa a valer
Imposto de Renda: Lula sanciona isenção para quem ganha até R$ 5 mil

Na prática, bancos e instituições financeiras informam ao Fisco, a cada semestre, movimentações superiores a R$ 2 mil por mês no caso de pessoas físicas.

Esses dados são usados para verificar se há compatibilidade entre renda declarada, gastos e evolução patrimonial.

Imposto de Renda
Imposto de Renda | Foto: Agência Brasil/ Marcello Casal Jr

Como a Receita identifica inconsistências

O sistema da Receita funciona com base no fluxo de caixa do contribuinte.

São analisados três pontos principais:

  • Disponibilidade financeira: soma de todos os rendimentos tributáveis e isentos, como salários, aluguéis, dividendos e aplicações.
  • Consumo: despesas informadas por cartões de crédito, Pix e transferências bancárias.
  • Variação patrimonial: evolução dos bens e direitos declarados até 31 de dezembro.

Se o total de gastos e o crescimento do patrimônio forem maiores que os rendimentos declarados, o sistema aponta indício de omissão de renda e a declaração pode ser retida para análise.

O que fazer para evitar a malha fina

Antes de enviar a declaração do IRPF 2026, o contribuinte deve:

  • Conferir se todas as fontes de renda foram declaradas, inclusive as isentas;
  • Verificar se a evolução patrimonial está compatível com a renda e os gastos do ano;
  • Evitar misturar despesas próprias com as de terceiros;
  • Manter extratos e comprovantes organizados por pelo menos cinco anos.

Vale ressaltar que o cartão de crédito não é, por si só, motivo para cair na malha fina. O problema surge quando os gastos informados pelas instituições financeiras não encontram correspondência nos rendimentos declarados à Receita.

