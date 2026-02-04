Menu
BRASIL
BRASIL

Sistema do INSS para simulação de aposentadoria é reativado

Ferramenta havia sido suspensa para manutenção e atualização tecnológica dos sistemas

Luan Julião

Por Luan Julião

04/02/2026 - 14:17 h | Atualizada em 04/02/2026 - 14:34

Simulador gratuito permite estimar o tempo restante para a aposentadoria
Após passar por um período de instabilidade técnica, o simulador de aposentadoria voltou a funcionar nesta quarta-feira, 4. A ferramenta foi reativada pelo Ministério da Previdência Social em conjunto com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Dataprev, empresa responsável pelo processamento dos dados previdenciários.

O serviço havia sido retirado do ar no fim de semana para a realização de ajustes e atualização tecnológica. De acordo com a Previdência, os sistemas da Dataprev passaram por uma migração para uma infraestrutura mais moderna, com o objetivo de ampliar a segurança e a estabilidade da plataforma.

Gratuito e aberto a qualquer cidadão, o simulador permite estimar quanto tempo ainda falta para a aposentadoria. O cálculo é feito com base em critérios como idade e tempo de contribuição, utilizando as informações já registradas nos bancos de dados do INSS.

Caso o usuário queira testar diferentes cenários, é possível alterar dados como idade, sexo e períodos de contribuição. Para isso, basta selecionar o ícone em formato de lápis ao lado das informações e acionar a opção “Recalcular”.

O INSS reforça que o resultado apresentado pela ferramenta tem caráter apenas informativo. A simulação serve como referência e não representa garantia de concessão do benefício previdenciário.

Como acessar

O simulador de aposentadoria está disponível no site oficial do INSS e também no aplicativo Meu INSS, que pode ser baixado gratuitamente em dispositivos Android e iOS.

x