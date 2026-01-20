CONSIGNADO IRREGULAR
Empréstimos suspeitos: INSS avalia devolver dinheiro a aposentados
INSS quer que o banco comprove a idoneidade dos contratos
Por Edvaldo Sales
Aposentados e pensionistas que contrataram empréstimos consignados com o Banco Master poderão ter os valores devolvidos, caso a instituição não consiga comprovar a idoneidade dos contratos. A informação foi revelada pelo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, na última sexta-feira, 16.
O INSS decidiu bloquear os repasses ao Banco Master ainda em setembro do ano passado, antes mesmo da liquidação extrajudicial da instituição financeira pelo Banco Central, em novembro de 2025. A interrupção aconteceu porque o Banco Master não conseguiu comprovar as assinaturas em contratos de empréstimos consignados.
Waller Júnior citou outras irregularidades encontradas nesses contratos. “Os contratos que eles juntaram para a gente não diz nada. Não diz taxa de juros, não diz custo efetivo da transação. E pior, não tem a comprovação da assinatura do nosso aposentado e pensionista”, disse.
O presidente explicou que o Banco Master concedeu mais de 254 mil empréstimos consignados, somando R$ 2 bilhões em crédito, com parcelas descontadas diretamente das aposentadorias e pensões. Esse dinheiro, que foi descontado dos benefícios, passou a ser retido pelo INSS como medida cautelar.
O gestor explicou ainda que, com a liquidação, “estamos entrando em contato com o liquidante, marcando uma reunião para verificar se ele consegue comprovar a assinatura e a veracidade daquele contrato. Não comprovando, o INSS vai cancelar o crédito consignado e esse valor que foi retido volta ao bolso do nosso aposentado e pensionista.”
Ainda de acordo com Waller, o próprio presidente Lula (PT) pediu a suspensão do repasse de qualquer valor descontado, tanto para o Banco Master quanto para quem comprou a carteira da instituição financeira.
Porém, enquanto isso, o dinheiro permanece bloqueado nos cofres públicos, aguardando a verificação da autenticidade dos contratos.
