DEU BUG?

PIX sai do ar e gera mais de 8 mil reclamações em todo o país

A queda do sistema acontece no mesmo dia em que foram iniciados os pedidos de ressarcimento feitos por investidores pelo Fundo Garantidor de Crédito

Carla Melo

Por Carla Melo

19/01/2026 - 16:09 h
Até às 14h46, mais de 8 mil reclamações foram registradas
Usuários do PIX relataram nas redes sociais que o sistema de pagamento instantâneo ficou fora do ar nesta segunda-feira, 19. De acordo com os relatos, a instabilidade também foi registrada em aplicativos de algumas instituições financeiras.

Até às 14h46, foram registradas mais de 8 mil reclamações ao sistema pertencente ao Banco Central do Brasil, de acordo com o site DownDetector, que monitora interrupções em serviços online. As principais reclamações envolvem problemas com operações financeiras com transferência, pagamentos e no aplicativo.

Leia Também:

Acordo Mercosul-UE: 5 mil produtos brasileiros terão imposto zero
Multas de trânsito podem “vencer”: saiba quais não precisam ser pagas
Fazenda nega atuação de Haddad em crise bilionária envolvendo BRB

Além do PIX, outros bancos também aparecem na lista de plataformas com instabilidade. Ao menos 10 instituições aparecem com registro de algum tipo de falha.

A queda do sistema acontece no mesmo dia em que foram iniciados os pedidos de ressarcimento feitos por investidores que compraram Certificados de Crédito Bancário (CDBs) do Banco Master, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que também ficou fora do ar.

Estimativas do Fundo Garantidor de Crédito apontam que o número de credores da garantia gira em torno de 800 mil e que o valor total a ser pago é cerca de R$ 40,6 bilhões. Dados de novembro de 2025 mostram que o FGC possui liquidez de R$ 125 bilhões.

Entre as instituições financeiras com registros de falha estão:

  • Itaú;
  • Caixa Econômica Federal;
  • Itaú Unibanco;
  • Banco Central do Brasil;
  • Inter;
  • Bradesco;
  • Nubank;
  • Santander;
  • Banco do Brasil;
  • Stone;

O Portal A TARDE entrou em contato com o Banco Central para saber a causa da falha e a previsão de retorno da normalidade, e aguarda retorno para atualização da matéria. O espaço está aberto a manifestações.

Banco MAster economia instabilidade pix tecnologia

