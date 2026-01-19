CASO BANCO MASTER
Fazenda nega atuação de Haddad em crise bilionária envolvendo BRB
Segundo a pasta, ministro não atua para conseguir aporte financeiro para instituição
Por Redação
O Ministério da Fazenda divulgou nota na manhã desta segunda-feira, 19, negando que o ministro Fernando Haddad tenha mantido qualquer tratativa com o governo do Distrito Federal ou com a direção do Banco de Brasília (BRB) sobre a crise bilionária envolvendo a instituição.
De acordo com o comunicado, “não houve contato, conversa ou negociação entre o ministro e representantes do Executivo distrital ou da cúpula do banco a respeito do tema”.
A manifestação ocorre após o jornal O Estado de S. Paulo publicar informações de que Haddad teria cobrado do governo do Distrito Federal prazos para a realização de um aporte de R$ 4 bilhões no BRB.
A iniciativa estaria relacionada ao risco de intervenção na instituição, diante de uma insuficiência patrimonial identificada recentemente.
O desequilíbrio financeiro teria origem em operações realizadas no âmbito da tentativa de aquisição do Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro, que acabaram pressionando o capital do banco estatal.
Análises apontam que o BRB precisa reforçar o capital para cumprir as exigências regulatórias e afastar a possibilidade de medidas mais rigorosas por parte das autoridades de supervisão.
