HOME > ECONOMIA
CASO BANCO MASTER

Fazenda nega atuação de Haddad em crise bilionária envolvendo BRB

Segundo a pasta, ministro não atua para conseguir aporte financeiro para instituição

Redação

Por Redação

19/01/2026 - 11:43 h
O Ministério da Fazenda divulgou nota na manhã desta segunda-feira, 19, negando que o ministro Fernando Haddad tenha mantido qualquer tratativa com o governo do Distrito Federal ou com a direção do Banco de Brasília (BRB) sobre a crise bilionária envolvendo a instituição.

De acordo com o comunicado, “não houve contato, conversa ou negociação entre o ministro e representantes do Executivo distrital ou da cúpula do banco a respeito do tema”.

A manifestação ocorre após o jornal O Estado de S. Paulo publicar informações de que Haddad teria cobrado do governo do Distrito Federal prazos para a realização de um aporte de R$ 4 bilhões no BRB.

A iniciativa estaria relacionada ao risco de intervenção na instituição, diante de uma insuficiência patrimonial identificada recentemente.

Leia Também:

Credores do Banco Master podem pedir ressarcimento a partir de hoje
INSS bloqueia repasses ao Master por problemas no consignado
STF dá mais 60 dias para PF concluir inquérito do Banco Master
Empresário baiano alvo de operação nega sociedade com Banco Master

O desequilíbrio financeiro teria origem em operações realizadas no âmbito da tentativa de aquisição do Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro, que acabaram pressionando o capital do banco estatal.

Análises apontam que o BRB precisa reforçar o capital para cumprir as exigências regulatórias e afastar a possibilidade de medidas mais rigorosas por parte das autoridades de supervisão.

Banco MAster BRB CRISE Fernando Haddad governo Lula

