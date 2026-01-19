Fazenda nega atuação de Haddad em crise bilionária envolvendo BRB

- Foto: Agência Brasil/Fabio Rodrigues

O Ministério da Fazenda divulgou nota na manhã desta segunda-feira, 19, negando que o ministro Fernando Haddad tenha mantido qualquer tratativa com o governo do Distrito Federal ou com a direção do Banco de Brasília (BRB) sobre a crise bilionária envolvendo a instituição.

De acordo com o comunicado, “não houve contato, conversa ou negociação entre o ministro e representantes do Executivo distrital ou da cúpula do banco a respeito do tema”.

A manifestação ocorre após o jornal O Estado de S. Paulo publicar informações de que Haddad teria cobrado do governo do Distrito Federal prazos para a realização de um aporte de R$ 4 bilhões no BRB.

A iniciativa estaria relacionada ao risco de intervenção na instituição, diante de uma insuficiência patrimonial identificada recentemente.

O desequilíbrio financeiro teria origem em operações realizadas no âmbito da tentativa de aquisição do Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro, que acabaram pressionando o capital do banco estatal.

Análises apontam que o BRB precisa reforçar o capital para cumprir as exigências regulatórias e afastar a possibilidade de medidas mais rigorosas por parte das autoridades de supervisão.