VIOLÊNCIA
Sobe para três o número de crianças baleadas em Salvador e RMS em 2026
Caso mais recente envolve uma criança de 9 anos baleada durante uma ação no Bairro da Paz, em Salvador
Por Victoria Isabel
Três crianças foram baleadas em Salvador e na Região Metropolitana em 2026. Os dados foram divulgados pelo Instituto Fogo Cruzado nesta quinta-feira, 26, após o caso mais recente, registrado na noite anterior, quando uma criança de 9 anos foi atingida durante uma ação da Rondesp Atlântico na região do Areal do Bairro da Paz, na capital baiana. Nenhum dos episódios resultou em morte.
De acordo com o levantamento, a ocorrência no Bairro da Paz também terminou com a morte de um homem identificado como Ícaro, na Rua Santa Bárbara da Paz. Segundo relatos de moradores, a criança brincava na rua quando os disparos começaram. Ela teria tentado correr para dentro de casa, mas acabou atingida na mão. Por causa da situação, o transporte público foi suspenso temporariamente na região.
Criança baleada na RMS
Outro caso citado ocorreu em Jauá, distrito de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O alvo dos disparos era um rifeiro conhecido como Drico RL, que foi vítima de uma tentativa de homicídio na quinta-feira, 19.
Segundo informações, suspeitos armados efetuaram diversos tiros contra ele e fugiram em seguida. O homem foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Camaçari, mas não resistiu.
Durante o ataque, uma criança também foi baleada, sendo atingida na perna e nas nádegas. Ela foi socorrida para a UPA de Arembepe.
