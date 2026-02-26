Sobe para três o número de crianças baleadas em Salvador e RMS em 2026

Dados são do Instituto Fogo Cruzado - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Três crianças foram baleadas em Salvador e na Região Metropolitana em 2026. Os dados foram divulgados pelo Instituto Fogo Cruzado nesta quinta-feira, 26, após o caso mais recente, registrado na noite anterior, quando uma criança de 9 anos foi atingida durante uma ação da Rondesp Atlântico na região do Areal do Bairro da Paz, na capital baiana. Nenhum dos episódios resultou em morte.

De acordo com o levantamento, a ocorrência no Bairro da Paz também terminou com a morte de um homem identificado como Ícaro, na Rua Santa Bárbara da Paz. Segundo relatos de moradores, a criança brincava na rua quando os disparos começaram. Ela teria tentado correr para dentro de casa, mas acabou atingida na mão. Por causa da situação, o transporte público foi suspenso temporariamente na região.

Criança baleada na RMS

Outro caso citado ocorreu em Jauá, distrito de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O alvo dos disparos era um rifeiro conhecido como Drico RL, que foi vítima de uma tentativa de homicídio na quinta-feira, 19.

Segundo informações, suspeitos armados efetuaram diversos tiros contra ele e fugiram em seguida. O homem foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Camaçari, mas não resistiu.

Durante o ataque, uma criança também foi baleada, sendo atingida na perna e nas nádegas. Ela foi socorrida para a UPA de Arembepe.

