CRIME
Mais de 60 carros desviados em ação criminosa são recuperados na Bahia
Ação identificou fraude em contratos e comercialização irregular de automóveis
Por Leilane Teixeira
Siga o A TARDE no Google
A Polícia Civil da Bahia recuperou 68 veículos desviados da frota de uma locadora durante investigação conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. O esquema criminoso, segundo as apurações, vinha sendo praticado desde junho de 2025 e envolve suspeitas de estelionato e associação criminosa.
De acordo com a polícia, um ex-funcionário da empresa utilizava o cargo para simular contratos de locação. Ele retirava veículos da unidade sem que houvesse clientes reais vinculados às operações. Em seguida, os automóveis eram repassados a outro investigado, apontado como responsável por intermediar e vender os carros a terceiros.
Leia Também:
Comercializados
Os veículos eram comercializados por valores abaixo do mercado, estratégia que facilitava a rápida negociação e dificultava a identificação da fraude. As investigações também apontaram movimentações financeiras consideradas atípicas e indícios de adulteração em sistemas de rastreamento, reforçando a suspeita de atuação estruturada do grupo.
Grande parte da frota já foi localizada e devolvida à empresa. Outros veículos seguem sendo recuperados em operações sucessivas.
O inquérito continua em andamento para identificar todos os envolvidos e reunir provas para a responsabilização criminal dos suspeitos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes