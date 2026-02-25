Mais de 60 carros desviados em ação criminosa são recuperados na Bahia

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia recuperou 68 veículos desviados da frota de uma locadora durante investigação conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. O esquema criminoso, segundo as apurações, vinha sendo praticado desde junho de 2025 e envolve suspeitas de estelionato e associação criminosa.

De acordo com a polícia, um ex-funcionário da empresa utilizava o cargo para simular contratos de locação. Ele retirava veículos da unidade sem que houvesse clientes reais vinculados às operações. Em seguida, os automóveis eram repassados a outro investigado, apontado como responsável por intermediar e vender os carros a terceiros.

Comercializados

Os veículos eram comercializados por valores abaixo do mercado, estratégia que facilitava a rápida negociação e dificultava a identificação da fraude. As investigações também apontaram movimentações financeiras consideradas atípicas e indícios de adulteração em sistemas de rastreamento, reforçando a suspeita de atuação estruturada do grupo.

Grande parte da frota já foi localizada e devolvida à empresa. Outros veículos seguem sendo recuperados em operações sucessivas.

O inquérito continua em andamento para identificar todos os envolvidos e reunir provas para a responsabilização criminal dos suspeitos.