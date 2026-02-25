Presidente da Câmara de Sobradinho é preso em operação da Polícia Civil

Siga o A TARDE no Google

Edson Cardoso dos Santos, conhecido como “Cachoeira do Bolo” - Foto: Reprodução / TSE

O presidente da Câmara Municipal de Sobradinho, Edson Cardoso dos Santos, conhecido como “Cachoeira do Bolo”, foi preso na manhã desta quarta-feira, 25, durante a Operação Kit Dispensa, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia para apurar um esquema de fraudes em contratos públicos no âmbito do Legislativo municipal.

Ao todo, sete pessoas foram presas temporariamente. O vereador também foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Esquema envolvia agentes públicos e empresários

De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia Territorial de Sobradinho, o grupo investigado é suspeito de integrar uma organização criminosa estruturada para fraudar processos licitatórios da Câmara Municipal.

A apuração aponta que servidores públicos, agentes políticos, empresários e um assessor jurídico atuavam de forma articulada para simular procedimentos legais e direcionar contratações a empresas previamente escolhidas, sem a devida concorrência pública. Em alguns casos, segundo a Polícia Civil, os serviços contratados sequer eram executados.

Os investigados respondem pelos crimes de organização criminosa, peculato, contratação ilegal e frustração do caráter competitivo de licitação.

Mandados e apreensões

Durante a operação, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Sobradinho, Juazeiro, Petrolina e Filadélfia.

Nas diligências, os policiais apreenderam dois revólveres calibre .38, uma espingarda calibre .28, cinco veículos com decisão judicial de sequestro, além de aparelhos celulares, contratos e outros documentos considerados importantes para o avanço das investigações.

Todo o material recolhido será submetido à perícia.

Afastamento e bloqueio de bens

Por determinação judicial, o presidente da Câmara e um assessor jurídico foram afastados de suas funções por 90 dias para evitar interferências na instrução processual.

A Justiça também determinou o bloqueio de bens dos investigados. Segundo o delegado Fernando Barros, titular da Delegacia Territorial de Sobradinho, foi autorizado o bloqueio de até R$ 1 milhão das empresas envolvidas e até R$ 500 mil das pessoas físicas investigadas, podendo o valor total chegar a R$ 12 milhões.

Os presos permanecem custodiados e à disposição do Poder Judiciário.

A Operação Kit Dispensa contou com o apoio de unidades da Polícia Civil de Casa Nova e Juazeiro, além de equipes da Delegacia de Homicídios (DH), da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Juazeiro e dos Grupos de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti) das 19ª e 17ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior.