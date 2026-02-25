POLÍCIA
Presidente da Câmara de Sobradinho é preso em operação da Polícia Civil
Operação Kit Dispensa cumpre mandados e prende sete investigados por fraudes em licitações
Por Luan Julião
O presidente da Câmara Municipal de Sobradinho, Edson Cardoso dos Santos, conhecido como “Cachoeira do Bolo”, foi preso na manhã desta quarta-feira, 25, durante a Operação Kit Dispensa, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia para apurar um esquema de fraudes em contratos públicos no âmbito do Legislativo municipal.
Ao todo, sete pessoas foram presas temporariamente. O vereador também foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
Esquema envolvia agentes públicos e empresários
De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia Territorial de Sobradinho, o grupo investigado é suspeito de integrar uma organização criminosa estruturada para fraudar processos licitatórios da Câmara Municipal.
A apuração aponta que servidores públicos, agentes políticos, empresários e um assessor jurídico atuavam de forma articulada para simular procedimentos legais e direcionar contratações a empresas previamente escolhidas, sem a devida concorrência pública. Em alguns casos, segundo a Polícia Civil, os serviços contratados sequer eram executados.
Os investigados respondem pelos crimes de organização criminosa, peculato, contratação ilegal e frustração do caráter competitivo de licitação.
Mandados e apreensões
Durante a operação, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Sobradinho, Juazeiro, Petrolina e Filadélfia.
Nas diligências, os policiais apreenderam dois revólveres calibre .38, uma espingarda calibre .28, cinco veículos com decisão judicial de sequestro, além de aparelhos celulares, contratos e outros documentos considerados importantes para o avanço das investigações.
Todo o material recolhido será submetido à perícia.
Afastamento e bloqueio de bens
Por determinação judicial, o presidente da Câmara e um assessor jurídico foram afastados de suas funções por 90 dias para evitar interferências na instrução processual.
A Justiça também determinou o bloqueio de bens dos investigados. Segundo o delegado Fernando Barros, titular da Delegacia Territorial de Sobradinho, foi autorizado o bloqueio de até R$ 1 milhão das empresas envolvidas e até R$ 500 mil das pessoas físicas investigadas, podendo o valor total chegar a R$ 12 milhões.
Os presos permanecem custodiados e à disposição do Poder Judiciário.
A Operação Kit Dispensa contou com o apoio de unidades da Polícia Civil de Casa Nova e Juazeiro, além de equipes da Delegacia de Homicídios (DH), da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Juazeiro e dos Grupos de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti) das 19ª e 17ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior.
