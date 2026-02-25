Menu
POLÍCIA

Pai é preso em flagrante suspeito de espancar bebê no norte da Bahia

Polícia foi acionada após unidade de saúde identificar sinais de espancamento

Luan Julião

Por Luan Julião

25/02/2026 - 14:41 h

Estado de saúde da criança não foi divulgado pela unidade hospitalar
Um bebê de apenas oito meses deu entrada no hospital municipal de Uauá, no norte da Bahia, com marcas evidentes de agressão. A situação mobilizou a equipe médica, que acionou a polícia ao constatar os sinais de violência. O caso foi registrado na terça-feira, 24, em um povoado do município.

De acordo com as informações apuradas, a criança apresentava hematomas no rosto, na nuca e no pescoço, além de uma lesão na parte interna de um dos olhos. Não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde do bebê.

À polícia, a mãe relatou que o companheiro chegou em casa sob efeito de álcool. Ela contou que precisou sair da residência por um período e, ao retornar, encontrou o filho machucado e chorando. Segundo o depoimento, o homem ainda teria ameaçado a criança, afirmando que, “da próxima vez, iria matá-lo”.

O suspeito foi localizado e preso em flagrante no próprio hospital. Ele permanece detido e está à disposição da Justiça.

x