Pai é preso em flagrante suspeito de espancar bebê no norte da Bahia

Estado de saúde da criança não foi divulgado pela unidade hospitalar - Foto: Divulgação | PMSE

Um bebê de apenas oito meses deu entrada no hospital municipal de Uauá, no norte da Bahia, com marcas evidentes de agressão. A situação mobilizou a equipe médica, que acionou a polícia ao constatar os sinais de violência. O caso foi registrado na terça-feira, 24, em um povoado do município.

De acordo com as informações apuradas, a criança apresentava hematomas no rosto, na nuca e no pescoço, além de uma lesão na parte interna de um dos olhos. Não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde do bebê.

À polícia, a mãe relatou que o companheiro chegou em casa sob efeito de álcool. Ela contou que precisou sair da residência por um período e, ao retornar, encontrou o filho machucado e chorando. Segundo o depoimento, o homem ainda teria ameaçado a criança, afirmando que, “da próxima vez, iria matá-lo”.

O suspeito foi localizado e preso em flagrante no próprio hospital. Ele permanece detido e está à disposição da Justiça.