Homem é baleado e enforcado após divulgar fotos íntimas da ex-mulher na Bahia

Caso ocorreu em Retirolândia e é investigado como tentativa de homicídio pela Polícia Civil

Um episódio de violência registrado na terça-feira, 24, mobilizou forças de segurança no município de Retirolândia, no interior da Bahia. Um homem de 34 anos acabou hospitalizado após ser atingido por disparos de arma de fogo e ser enforcado.

De acordo com informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de briga nas proximidades da estrada que dá acesso à localidade dos Barreiros, na região central da cidade, perto de um posto de combustíveis.

Quando os policiais chegaram, receberam a informação de que o homem havia sido baleado e fugido em direção a uma área de pastagem. Ele foi localizado ao sair de uma região de mato, apresentando ferimentos e manchas de sangue no rosto.

Segundo relatos colhidos no local, dois sobrinhos da ex-companheira da vítima teriam participado das agressões. Um deles é apontado como responsável por enforcar o homem, enquanto o outro teria efetuado o disparo com uma espingarda de fabricação artesanal.

Ainda conforme os familiares da mulher, a motivação para o ataque teria sido a suposta divulgação de imagens íntimas, fotos nuas e seminuas, da ex-companheira do homem.

Após o resgate, ele foi levado ao hospital municipal da cidade e, posteriormente, transferido para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, onde segue internado.

A Delegacia Territorial de Retirolândia conduz a investigação e trata o caso como tentativa de homicídio, buscando esclarecer as circunstâncias e identificar formalmente os responsáveis.