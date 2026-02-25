Menu
OPERAÇÃO HYDRA

Fraude milionária contra a Caixa Econômica Federal é alvo da PF na Bahia

Mandados são cumpridos em Salvador e mais quatro municípios

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

25/02/2026 - 9:16 h

Investigados poderão responder por estelionato contra a União
-

Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Bahia, nesta quarta-feira, 25, durante a Operação HYDRA, deflagrada pela Polícia Federal para desarticular uma associação criminosa suspeita de aplicar fraudes reiteradas contra a Caixa Econômica Federal. As ordens judiciais foram executadas nos municípios de Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Paulo Afonso e Itabuna.

De acordo com a PF, as investigações apontam que o grupo criminoso realizava a abertura de contas bancárias em nome de terceiros, mediante a utilização de documentos falsos, para posterior contratação fraudulenta de operações de crédito junto à instituição financeira, seguida de saques ilícitos dos valores obtidos.

Durante as investigações, uma pessoa foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, no município de Paulo Afonso.

Imagem ilustrativa da imagem Fraude milionária contra a Caixa Econômica Federal é alvo da PF na Bahia
| Foto: Polícia Federal

Prejuízo estimado

Segundo a PF, o prejuízo estimado até o momento é de, aproximadamente, R$ 1,2 milhão. "A apuração contou com expressiva contribuição de informações sistematizadas fornecidas pela área de Inteligência de Segurança da Caixa Econômica Federal, fundamentais para a identificação da dinâmica delitiva e dos envolvidos", diz a corporação.

Crime de estelionato

Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato contra a União e associação criminosa. O crime de estelionato contra entidade de direito público prevê pena de reclusão de um a cinco anos e multa, aplicada em dobro quando praticado em detrimento de entidade pública, podendo alcançar até 10 anos de reclusão, além de multa. Já o crime de associação criminosa prevê pena de reclusão de um a três anos.

Participaram da operação 35 policiais federais, com apoio da Patamo da PMBA. As investigações prosseguirão com a análise do material apreendido, oitivas dos investigados e outras diligências.

x