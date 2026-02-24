Menu
HOME > POLÍCIA
BAHIA

Quatro suspeitos de matar membros da própria facção são presos na BA

As vítimas foram identificadas como Clebson de Oliveira Silva, de 24 anos, e Hercules Ramos da Silva Junior, de 28

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

24/02/2026 - 20:14 h

Imagem ilustrativa da imagem Quatro suspeitos de matar membros da própria facção são presos na BA
-

Quatro homens foram presos em flagrante, na segunda-feira, 23, suspeitos de participação no duplo homicídio ocorrido no domingo, 22, no bairro da Bolívia, em Valença. A ação foi realizada por equipes da Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial do município.

As vítimas foram identificadas como:

  • Clebson de Oliveira Silva, de 24 anos;
  • Hercules Ramos da Silva Junior, de 28,

Eles foram mortos após um desentendimento entre integrantes da própria organização criminosa, conforme apontam as investigações. Logo após o crime, equipes iniciaram diligências ininterruptas, conseguindo identificar autoria, motivação e circunstâncias do fato.

Localizados

Um dos suspeitos foi localizado em uma unidade médica da cidade, onde deu entrada com ferimento provocado por disparo de arma de fogo. Os outros três foram interceptados quando tentavam deixar o município a bordo de um veículo. A ação contou com apoio da Polícia Militar, por meio da Rondesp Recôncavo.

Durante as abordagens, foram apreendidas duas armas de fogo, munições de diferentes calibres, substâncias entorpecentes e uma gandola camuflada. Os quatro custodiados foram apresentados à autoridade policial, passaram pelos exames legais e permanecem à disposição da Justiça.

