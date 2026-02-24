Menu
POLÍCIA

Suspeitos de ataque a turistas são presos e arsenal é apreendido na Bahia

Secretário da Segurança Pública se solidariza com vítimas e detalha ações das forças de segurança

Luan Julião

Por Luan Julião

24/02/2026 - 18:39 h

Prisão de cinco pessoas ocorre após ataque a turistas do Rio Grande do Sul em Prado
Prisão de cinco pessoas ocorre após ataque a turistas do Rio Grande do Sul em Prado -

Doze pessoas foram detidas nesta terça-feira, 24, suspeitas de terem atirado contra duas turistas do Rio Grande do Sul, em Prado, no extremo sul da Bahia. A ação foi conduzida pela Força Integrada de Combate a Crimes Envolvendo Povos e Comunidades Tradicionais, que reúne Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Departamento de Polícia Técnica e Corpo de Bombeiros.

No local, que registra conflitos fundiários envolvendo supostos indígenas, as equipes encontraram um arsenal enterrado em área de mata fechada próxima ao ataque. Foram apreendidas duas espingardas calibre 12, um rifle calibre 38, dois revólveres calibre 38 e aparelhos celulares.

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, reforçou a preocupação com a situação: "Primeiramente, a gente se solidariza com as vítimas, lamenta o ocorrido e repudia todo e qualquer tipo de crime violento, grave em disputa de território."

Ele também detalhou as medidas adotadas: "De imediato, as forças federais e as forças de segurança estaduais estão realizando diligências na região, com reforço de patrulhamento, inclusive especializado, com investigações sendo realizadas pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e pelo DPT, com apoio também da força nacional para alcançar os responsáveis por esse crime violento."

A Secretaria de Segurança Pública reforça que informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas pelo Disque Denúncia 181, garantindo total anonimato aos colaboradores.

x