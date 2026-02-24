Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEJA PRISÃO

Líder de grupo criminoso investigado por homicídios é preso na RMS

O suspeito foi identificado como Cariosvaldo Ribeiro Ramos

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

24/02/2026 - 18:10 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Líder de grupo criminoso investigado por homicídios é preso na RMS
-

Um homem de 40 anos apontado como líder de um grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas em bairros de Aracaju, capital de Sergipe, foi preso na manhã desta terça-feira, 24, no bairro Phoc III (Tancredo Neves), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

O suspeito, identificado como Cariosvaldo Ribeiro Ramos, possuía dois mandados de prisão preventiva por homicídio qualificado, na condição de mandante, relacionados a crimes ocorridos em 2024.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Idosa denuncia estupro dentro de ônibus no Centro: "Me atacou”
Digital influencer é presa por venda ilegal de canetas emagrecedoras
Quem era Moisés Trindade, influenciador morto na frente de familiares em Salvador

Liderança

De acordo com investigações da Polícia Civil de Sergipe, ele exercia papel de liderança na organização criminosa e coordenava o tráfico nos bairros Santa Maria e Marivan.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), em ação integrada com o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e a Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol).

Ele foi conduzido à sede do Deic, onde foram adotadas as medidas de polícia judiciária, e permanecerá à disposição do Poder Judiciário após audiência de custódia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aracaju camaçari Deic HOMICÍDIO Polícia Civil prisão sergipe tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

El Mencho: o sucessor de El Chapo que comandava o cartel mais violento do México

Play

VÍDEO: Partida de futebol é interrompida a tiros após morte de narcotraficante

Play

Engavetamento com 13 veículos na BR-324 deixa feridos na Bahia

Play

Estupro na RMS: vídeo mostra vendedor intimidando vítima com faca

x