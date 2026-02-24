Líder de grupo criminoso investigado por homicídios é preso na RMS

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Reprodução

Um homem de 40 anos apontado como líder de um grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas em bairros de Aracaju, capital de Sergipe, foi preso na manhã desta terça-feira, 24, no bairro Phoc III (Tancredo Neves), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

O suspeito, identificado como Cariosvaldo Ribeiro Ramos, possuía dois mandados de prisão preventiva por homicídio qualificado, na condição de mandante, relacionados a crimes ocorridos em 2024.

Liderança

De acordo com investigações da Polícia Civil de Sergipe, ele exercia papel de liderança na organização criminosa e coordenava o tráfico nos bairros Santa Maria e Marivan.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), em ação integrada com o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e a Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol).

Ele foi conduzido à sede do Deic, onde foram adotadas as medidas de polícia judiciária, e permanecerá à disposição do Poder Judiciário após audiência de custódia.