Idosa denuncia estupro dentro de ônibus no Centro: "Me atacou”
Ocorrência foi registrada na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam)
Por Leilane Teixeira
Uma idosa de 76 anos denunciou ter sido estuprada dentro de um ônibus, na noite de domingo, 22, no Centro do Rio de Janeiro. O caso é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.
De acordo com a corporação, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) da área central, que encaminhou a vítima para exame de corpo de delito e solicitou imagens de câmeras de segurança para auxiliar na apuração.
Veja relato
Segundo o relato prestado à polícia, a idosa embarcou por volta das 20h30 em um coletivo da linha 383 (Realengo x Praça da Bandeira) e avisou ao motorista que desceria no ponto final. Durante o trajeto, os demais passageiros desembarcaram e, em determinado momento, apenas ela e o condutor permaneceram no ônibus.
A vítima afirmou que pediu para descer nas proximidades do Instituto Nacional de Câncer (Inca), mas o pedido não teria sido atendido. O veículo seguiu até outro ponto, já na região central da cidade.
Ainda conforme o depoimento, ao final do trajeto, o motorista teria apagado as luzes do ônibus e cometido o crime. A idosa relatou que tentou impedir a agressão ao dizer que o marido a aguardava no ponto final, mas não conseguiu evitar o abuso.
O caso segue sob investigação, e a polícia trabalha para identificar e localizar o suspeito.
