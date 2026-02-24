Menu
POLÍCIA
INVESTIGAÇÃO

Idosa denuncia estupro dentro de ônibus no Centro: "Me atacou”

Ocorrência foi registrada na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam)

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

24/02/2026 - 17:14 h

Idosa foi abusada dentro da própria casa
Uma idosa de 76 anos denunciou ter sido estuprada dentro de um ônibus, na noite de domingo, 22, no Centro do Rio de Janeiro. O caso é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

De acordo com a corporação, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) da área central, que encaminhou a vítima para exame de corpo de delito e solicitou imagens de câmeras de segurança para auxiliar na apuração.

Veja relato

Segundo o relato prestado à polícia, a idosa embarcou por volta das 20h30 em um coletivo da linha 383 (Realengo x Praça da Bandeira) e avisou ao motorista que desceria no ponto final. Durante o trajeto, os demais passageiros desembarcaram e, em determinado momento, apenas ela e o condutor permaneceram no ônibus.

A vítima afirmou que pediu para descer nas proximidades do Instituto Nacional de Câncer (Inca), mas o pedido não teria sido atendido. O veículo seguiu até outro ponto, já na região central da cidade.

Ainda conforme o depoimento, ao final do trajeto, o motorista teria apagado as luzes do ônibus e cometido o crime. A idosa relatou que tentou impedir a agressão ao dizer que o marido a aguardava no ponto final, mas não conseguiu evitar o abuso.

O caso segue sob investigação, e a polícia trabalha para identificar e localizar o suspeito.

Centro do Rio deam estupro idosa ônibus Polícia Civil Rio de Janeiro Violência contra a mulher

x