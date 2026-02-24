POLÍCIA
Veja carta aberta de Marcinho VP para Oruam: “tem que pagar”
Oruam enfrenta múltiplas acusações enquanto o pai mantém atividade literária
Por Luan Julião
O rapper Oruam, filho do ex-criminoso Marcinho VP, é atualmente réu por duas tentativas de homicídio qualificado contra policiais civis durante operação realizada em junho do ano passado. Após a revogação de um habeas corpus, o artista é considerado foragido, enfrentando também acusações de resistência, desacato, ameaça e dano qualificado.
Enquanto a Justiça busca sua localização, cartas do pai, Marcinho VP, enviadas ao advogado Siro Darlan, reforçam a mensagem de responsabilidade: “tem que pagar”. Nas correspondências, VP reconhece os erros do filho, mas questiona acusações que, em sua visão, vão além do que foi realmente cometido.
Entre a crítica e a defesa
Nas cartas, Marcinho VP reconhece os erros do filho, mas contesta excessos nas acusações: “No que dizia respeito a meu filho popstar, firmeza total. Como pai, lamento muito por tudo que ele está passando, porém, ele também não vigiou, né?”. Ele reforça: “Ainda assim, tem que pagar apenas pelo que fez de verdade, e não por acusações levianas e armas portadas como estão intentando fazer com o menino”, mostrando confiança na Justiça.
O detento também descreve o histórico familiar e a formação religiosa dos filhos: “Todos os filhos cresceram na Igreja”. Sobre Oruam, observa: “Mauro era um menino bom, respeitador, obediente aos pais, humilde. Todavia, é insofismável que o sucesso fez ele tirar os pés do chão um pouco e se perder”. Ele finaliza com esperança: “Meu filho não é, e nunca foi, nenhum bandido, mas sim um artista com potencial ímpar, que canta, compõe e arrasta multidões. Acredito que ele, se tiver juízo, vai sair de lá maior do que entrou”.
Justiça e teorias jurídicas
Marcinho VP critica a aplicação da teoria do “domínio do fato” nos processos criminais que enfrenta. Ele a define como “a teoria do alemão Claus Roxim que é distorcida aqui no Brasil”, ressaltando divergências sobre sua responsabilização em delitos cometidos por terceiros.
Cartas vigiadas
Como todos os detentos do sistema penitenciário federal, Marcinho VP tem suas correspondências monitoradas. Funcionários analisam as cartas para impedir a transmissão de ordens criminosas, o que pode resultar em trechos riscados com caneta preta e atrasos na entrega. O detento considera o procedimento uma violação de sua privacidade.
Escrita como fuga
Mesmo sob regime de isolamento prolongado, Marcinho VP mantém intensa atividade literária. Ele já escreveu seis livros, quatro publicados, e trabalha no sétimo, “Os mutilados”. Além disso, integra a Academia Brasileira de Letras do Cárcere, ocupando a cadeira número um, batizada com o nome de Graciliano Ramos. Sobre sua escrita, afirma: “Escrever é algo libertador”.
O detento se aproxima do limite máximo de cumprimento contínuo da pena, de 30 anos, com previsão de saída em setembro de 2026. No entanto, uma prisão preventiva de 2024, relacionada a roubo de carros na Zona Norte do Rio, pode impedir a sua libertação.
Tentativas de homicídio e outros crimes
Oruam responde por ações que teriam colocado policiais civis em risco durante operação no ano passado. Além das tentativas de homicídio, ele é investigado por resistência à prisão, desacato a autoridade, ameaça e dano qualificado. O restabelecimento da prisão preventiva torna a situação do rapper ainda mais grave, caracterizando-o como foragido da Justiça.
