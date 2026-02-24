INACREDITÁVEL
Mulher furta e ofende vítima com fala racista em delegacia na Bahia
A vítima das ofensas era uma das pessoas prejudicadas pelos furtos atribuídos à suspeita.
Por Leilane Teixeira
Uma mulher de 36 anos foi autuada por racismo após ofender outra mulher dentro de uma unidade policial em Itabuna, no sul da Bahia, na segunda-feira, 23. A situação ocorreu logo depois dela ter sido detida por suspeita de cometer furtos em um shopping da cidade.
De acordo com a Polícia Civil da Bahia, a vítima das ofensas era uma das pessoas prejudicadas pelos furtos atribuídos à suspeita. A agressão verbal aconteceu nas dependências da delegacia, enquanto o caso era formalizado.
Investigações
As investigações apontam que a mulher já vinha sendo monitorada por envolvimento em crimes semelhantes. No dia da prisão, ela teria sido flagrada com produtos retirados de três lojas do centro comercial. A polícia apura ainda a participação dela em ao menos outros sete furtos. Atualmente, ela já responde a quatro ações judiciais por furto qualificado.
Os objetos apreendidos foram encaminhados para a delegacia como parte das provas do caso. A suspeita permanece custodiada e à disposição da Justiça, devendo responder tanto pelos crimes patrimoniais quanto pela acusação de racismo.
Segundo a corporação, caso haja condenação, a soma das penas pode variar entre três e nove anos de reclusão.
