Mulher furta e ofende vítima com fala racista em delegacia na Bahia

Uma mulher de 36 anos foi autuada por racismo após ofender outra mulher dentro de uma unidade policial em Itabuna, no sul da Bahia, na segunda-feira, 23. A situação ocorreu logo depois dela ter sido detida por suspeita de cometer furtos em um shopping da cidade.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, a vítima das ofensas era uma das pessoas prejudicadas pelos furtos atribuídos à suspeita. A agressão verbal aconteceu nas dependências da delegacia, enquanto o caso era formalizado.

Investigações

As investigações apontam que a mulher já vinha sendo monitorada por envolvimento em crimes semelhantes. No dia da prisão, ela teria sido flagrada com produtos retirados de três lojas do centro comercial. A polícia apura ainda a participação dela em ao menos outros sete furtos. Atualmente, ela já responde a quatro ações judiciais por furto qualificado.

Os objetos apreendidos foram encaminhados para a delegacia como parte das provas do caso. A suspeita permanece custodiada e à disposição da Justiça, devendo responder tanto pelos crimes patrimoniais quanto pela acusação de racismo.

Segundo a corporação, caso haja condenação, a soma das penas pode variar entre três e nove anos de reclusão.