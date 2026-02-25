Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Mulher morre atropelada ajudando marido a manobrar caminhão na Bahia

Tragédia ocorreu enquanto o motorista realizava manobra com apoio da vítima

Luan Julião

Por Luan Julião

25/02/2026 - 13:44 h

Katia Kazuko Misukoshi, 57 anos
Katia Kazuko Misukoshi, 57 anos

Uma tentativa de auxiliar o companheiro em uma manobra terminou em tragédia na zona rural de Itororó, no sudoeste baiano. Uma mulher de 48 anos morreu após ser atingida por um caminhão conduzido pelo próprio parceiro, na terça-feira, 24.

A vítima foi identificada pela Polícia Civil da Bahia como Katia Kazuko Misukoshi. Ela acompanhava o motorista, de 57 anos, durante a movimentação do veículo e o auxiliava no momento do acidente.

De acordo com a apuração policial, o homem realizava uma manobra quando a mulher teria escorregado na lama e caído sob as rodas do caminhão, sendo atropelada. O episódio ocorreu em uma área rural do município.

Após o ocorrido, foram expedidas as guias para a realização de perícia e remoção do corpo. O motorista prestou depoimento na delegacia e foi liberado.

O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itapetinga, onde passará por necropsia antes de ser liberado para sepultamento. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Itapetinga, que seguirá com os procedimentos legais.

x