Mulher é esfaqueada dentro de casa e companheiro é encontrado morto

Uma mulher de 39 anos foi assassinada a facadas dentro da própria casa, na terça-feira, 24, no município de Ourolândia, no norte da Bahia. A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Andrelina da Silva Santos.

O corpo foi encontrado na residência onde ela morava, na região central da cidade, após vizinhos acionarem a polícia ao perceberem um forte odor vindo do imóvel.

Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, Anderson da Silva Gama Oliveira, de 26 anos. Ele foi localizado morto no quintal da casa. A ocorrência está sendo tratada como feminicídio seguido de suicídio.

PM também foi acionada

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 29º Batalhão foram acionadas para averiguar a informação de duas pessoas sem vida em um imóvel na Rua J, bairro Salviano Inácio Rocha.

Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram o caso e isolaram a área para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção dos corpos.

Guias para perícia foram expedidas e diligências seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Ourolândia.