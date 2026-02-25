Homem é morto por dono de mercado após furtar cachaça de R$ 4,50

Homem foi morto após furtar pinga em mercado em Assis (SP) - Foto: Reprodução | Redes sociais

O dono de um mercado agrediu e matou um homem de 39 anos que furtou uma garrafa de cachaça avaliada em R$ 4,50. O caso aconteceu na cidade de Assis, no interior de São Paulo, na noite de terça-feira, 24.

Segundo relatos, essa não teria sido a primeira vez que o homem furtou o mercado. A ação desta semana, no entanto, foi flagrada por câmeras de segurança do local, que mostram o homem, identificado como Samuel da Silva, colocando uma garrafa de “corote de pinga” debaixo da camisa.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O desentendimento iniciou após o proprietário do estabelecimento perceber o crime e confrontar o homem. A partir daí, ele agrediu o Samuel e filmou a ação.

No registro, a vítima aparece ensanguentada e é xingada pelo autor, enquanto é forçada a “pedir desculpas aos funcionários”. Samuel ficou em estado grave e foi encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na tarde desta quarta-feira, 25, o dono do estabelecimento, que não teve o nome divulgado, foi preso preventivamente pela Polícia Civil.