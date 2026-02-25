Criança é baleada e suspeito morre durante troca de tiros em Salvador

Polícia Militar/Ilustrativa - Foto: Divulgação

Uma criança de 9 anos foi baleada no fim da tarde desta quarta-feira, 25, durante uma operação policial no Bairro da Paz, em Salvador. A ocorrência foi registrada por volta das 17h30, na região do Areal.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia, equipes da Rondesp foram acionadas para averiguar denúncia de homens armados traficando drogas na Rua Santa Bárbara da Paz. Ao chegarem ao local, os policiais teriam sido recebidos a tiros e revidaram.

Após a troca de disparos, um suspeito foi encontrado ferido, desarmado e socorrido pelas equipes, mas não resisistiu. No momento em que os militares deixavam a área, uma mulher informou que uma criança também havia sido atingida.

Criança foi socorrida

Segundo relatos de moradores, o menino estava brincando na rua quando os tiros começaram. Ao correr para dentro de casa, acabou sendo baleado na mão. A própria guarnição teria prestado socorro e levado a vítima para o Hospital Menandro de Farias. O estado de saúde da criança não foi oficialmente divulgado até o momento.

Ônibus sem circular

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade, o atendimento dos ônibus no Bairro da paz foi suspenso.

Um coletivo que fazia a linha 1055 foi abordado por dois meliantes armardos que estavam com intensão de atravessar o ônibus na Paralela. Eles foram impedidos por uma viatura da polícia militar.

