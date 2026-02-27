Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEM ELENCO

Vitória vive maré de lesões e fica sem 12 atletas para semi do Baianão

O Leão da Barra enfrenta uma baixa para encarar o Jacuipense neste domingo, 1°, pela semifinal

Marina Branco

Por Marina Branco

27/02/2026 - 10:34 h | Atualizada em 27/02/2026 - 15:40

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Zé Marcos pelo Vitória
Zé Marcos pelo Vitória -

O Vitória está caminhando rumo à final do Campeonato Baiano, iniciando sua trajetória no Brasileirão e visando o começo da Copa do Nordeste e a chegada na Copa do Brasil. No entanto, atualmente, falta elenco para ser utilizado nos jogos, devido à enorme leva de lesões que vem assolando o clube.

Mesmo com pouco mais de dois meses de calendário, o clube já acumula 12 atletas diferentes afastados por questões físicas, retidos no departamento médico. A situação não é nova, já que o Leão da Barra é mais que acostumado a lidar com ondas de lesionados, mas pode prejudicar muito o início de temporada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em 2025, o Rubro-Negro terminou a Série A como uma das equipes mais afetadas por lesões, com 50 ocorrências ao longo da temporada. Agora, após apenas 12 partidas disputadas neste novo ano, o cenário preocupa novamente, especialmente diante de um calendário que se estende até dezembro.

Leia Também:

Ex-Bahia e Vitória, 'Neymar do Nordeste' vai jogar por time da Série D
Vitória anuncia contratação de zagueiro emprestado pelo Corinthians
Vídeo: Ex-Vitória reencontra filha após 8 meses de prisão por tráfico

Baixas acumuladas

Além dos casos recentes, o Vitória ainda convive com jogadores que iniciaram 2026 em recuperação. O goleiro Fintelman, o lateral Claudinho e o volante Rúben Ismael seguem no departamento médico.

As lesões são tantas que existem até reforços que ainda não puderam ser utilizados, como o atacante Renzo López, que se recupera de fratura na coluna e está em fase de transição para poder estrear pelo Vitória.

Outros atletas que seguem sob cuidados são os zagueiros Zé Marcos, Luan Cândido e o jovem Kauan, o lateral Nathan Mendes, o volante Dudu e o atacante Pedro Henrique, que realiza trabalho de recondicionamento físico.

Claudinho pelo Vitória
Claudinho pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Retornos

Mas nem tudo está perdido. Apesar do número elevado de ausências, o departamento médico esvaziou em alguns pontos, com quatro retornos recentes.

O goleiro titular Lucas Arcanjo superou o problema físico e voltou a ficar disponível, dando uma boa notícia em meio aos nomes amontoados no DM. Além dele, Edu, Camutanga e Renato Kayzer foram liberados recentemente.

Assim, os atletas devem reforçar a equipe comandada por Jair Ventura no confronto contra o Jacuipense, neste domingo, 1º, às 17h, no Barradão.

Semana de recuperação

Para a partida, o calendário colabora em meio às exigências. Com competições simultâneas e sequência intensa de jogos, o desafio do Vitória vem sendo equilibrar recuperação física e competitividade, o que é excepcionalmente possível nesta semana.

O Leão da Barra entra no final de semana com uma vantagem estratégica clara, sendo o único semifinalista que não terá entrado em campo no meio desta semana, desfrutando de um período integral de preparação e recuperação.

O Rubro-Negro deveria enfrentar o Botafogo pelo Brasileirão no meio da semana, de acordo com o calendário geral. No entanto, o compromisso foi adiado pela CBF devido ao conflito de datas com a fase preliminar da Libertadores, onde o clube carioca decide sua permanência contra o Nacional Potosí.

Diferente do Rubro-Negro, os outros três semifinalistas enfrentaram uma maratona de jogos decisivos antes de pensarem no estadual, com o Bahia sendo eliminado para o O'Higgins pela Libertadores e o Juazeirense para a Capital-DF pela Copa do Brasil.

O único a vencer na semana foi a Jacuipense, justamente o time que encontra o Vitória na semifinal. O time venceu o Ceilândia nos pênaltis, e se classificou na Copa do Brasil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato baiano Copa do Nordeste futebol brasileiro lesões retornos de jogadores vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Zé Marcos pelo Vitória
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Zé Marcos pelo Vitória
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Zé Marcos pelo Vitória
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Zé Marcos pelo Vitória
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x