Vitória vive maré de lesões e fica sem 12 atletas para semi do Baianão

O Vitória está caminhando rumo à final do Campeonato Baiano, iniciando sua trajetória no Brasileirão e visando o começo da Copa do Nordeste e a chegada na Copa do Brasil. No entanto, atualmente, falta elenco para ser utilizado nos jogos, devido à enorme leva de lesões que vem assolando o clube.

Mesmo com pouco mais de dois meses de calendário, o clube já acumula 12 atletas diferentes afastados por questões físicas, retidos no departamento médico. A situação não é nova, já que o Leão da Barra é mais que acostumado a lidar com ondas de lesionados, mas pode prejudicar muito o início de temporada.

Em 2025, o Rubro-Negro terminou a Série A como uma das equipes mais afetadas por lesões, com 50 ocorrências ao longo da temporada. Agora, após apenas 12 partidas disputadas neste novo ano, o cenário preocupa novamente, especialmente diante de um calendário que se estende até dezembro.

Baixas acumuladas

Além dos casos recentes, o Vitória ainda convive com jogadores que iniciaram 2026 em recuperação. O goleiro Fintelman, o lateral Claudinho e o volante Rúben Ismael seguem no departamento médico.

As lesões são tantas que existem até reforços que ainda não puderam ser utilizados, como o atacante Renzo López, que se recupera de fratura na coluna e está em fase de transição para poder estrear pelo Vitória.

Outros atletas que seguem sob cuidados são os zagueiros Zé Marcos, Luan Cândido e o jovem Kauan, o lateral Nathan Mendes, o volante Dudu e o atacante Pedro Henrique, que realiza trabalho de recondicionamento físico.

Retornos

Mas nem tudo está perdido. Apesar do número elevado de ausências, o departamento médico esvaziou em alguns pontos, com quatro retornos recentes.

O goleiro titular Lucas Arcanjo superou o problema físico e voltou a ficar disponível, dando uma boa notícia em meio aos nomes amontoados no DM. Além dele, Edu, Camutanga e Renato Kayzer foram liberados recentemente.

Assim, os atletas devem reforçar a equipe comandada por Jair Ventura no confronto contra o Jacuipense, neste domingo, 1º, às 17h, no Barradão.

Semana de recuperação

Para a partida, o calendário colabora em meio às exigências. Com competições simultâneas e sequência intensa de jogos, o desafio do Vitória vem sendo equilibrar recuperação física e competitividade, o que é excepcionalmente possível nesta semana.

O Leão da Barra entra no final de semana com uma vantagem estratégica clara, sendo o único semifinalista que não terá entrado em campo no meio desta semana, desfrutando de um período integral de preparação e recuperação.

O Rubro-Negro deveria enfrentar o Botafogo pelo Brasileirão no meio da semana, de acordo com o calendário geral. No entanto, o compromisso foi adiado pela CBF devido ao conflito de datas com a fase preliminar da Libertadores, onde o clube carioca decide sua permanência contra o Nacional Potosí.

Diferente do Rubro-Negro, os outros três semifinalistas enfrentaram uma maratona de jogos decisivos antes de pensarem no estadual, com o Bahia sendo eliminado para o O'Higgins pela Libertadores e o Juazeirense para a Capital-DF pela Copa do Brasil.

O único a vencer na semana foi a Jacuipense, justamente o time que encontra o Vitória na semifinal. O time venceu o Ceilândia nos pênaltis, e se classificou na Copa do Brasil.